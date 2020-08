Una caldă, alta rece pentru US Open. Bianca Andreescu şi Djokovici au anunţat dacă joacă la Grand Slam-ul american

Organizatorii turneului US Open au primit o veste bună şi una rea. Bianca Andreescu, jucătoare născută în România care reprezintă Canda şi câştigătoarea de anul trecut a competiţiei, a decis să nu îşi apere trofeul. În schimb, liderul clasamentului ATP, Novak Djokovici, va fi printre participanţi

“După multe discuţii cu apropiaţii mei, am luat decizia dificilă de a nu reveni la New York în acest an. Am luat această decizie pentru a mă concentra asupra formei mele de meci şi a mă asigura că voi reveni pregătită să joc la cel mai înalt nivel. Victoria de anul trecut de la US Open a fost cel mai important moment al carierei mele de până acum şi îşi va fi dor să fiu acolo. Totuşi, îmi dau seama că probleme neprevăzute, inclusiv pandemia de Coronavirus, mi-au compromis capacitatea de a mă pregăti şi a concura la nivelul necesar pentru a juca la cel mai înalt nivel al meu”, a anunţat Andreescu pe Facebook. În afara Biancăi, organzatorii US Open au mai primit refuzuri de la Ashleigh Barty (1 WTA), Elina Svitolina (5 WTA) şi Kiki Bertens (7 WTA). Simona Halep (2 WTA) încă nu a luat o decizie, dar şansele sunt mici ca românca să ia parte la turneu. Djokovici a confirmat prezenţa

Vestea bună pentru organizatorii US Open vine din partea liderului clasamentului ATP, Novak Djokovici, care a anunţat că va participa la Western & Southern Open şi la US Open

“Sunt bucuros să confirm că voi participa la Western & Southern Open şi la US Open în acest an. Nu fost o decizie uşoară, având în vedere toate obstacolele şi provocările, însă perspectiva de a concura din nou mă încântă. Ne vedem curând, New York”, a anunţat Djokovici, pe contul personal Facebook.

Anul trecut, Djokovici s-a oprit în optimile de finală de la US Open. Sârbul a abandonat în meciul cu Stan Wawrinka, la scorul de 2-1 la seturi pentru evleţian, decizie fluierată de o parte a publicului.

Turneul de la Cincinnati se va desfăşura în perioada 22-28 august, la New York, fiind urmat de US Open, din data de 31 august.