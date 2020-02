Un nou început pentru Francesco Totti. Legenda Romei a înfiinţat două companii

”Încep o nouă aventură. Sunt mândru să vă anunţ că am fondat două companii de consultanţă şi asistenţă pentru cluburi şi fotbalişti, cu sediul la Roma. CT10 şi IT Scouting”, a dezvăluit Totti, pe Twitter.

Legandarul decar al Romei, echipă la care a evoluat şi românul Bogdan Lobonţ, a fost fidel unui singur club de-a lungul întregii cariere de jucător, evolulând între 1993 şi 2017 doar pentru AS Roma. Poreclit „Er Bimbo de Oro“ (n.r. Puştiul de Aur), „L'Ottavo Re di Roma“ (n.r. - Al Optulea Rege al Romei) sau, simplu - „Gladiatorul“, Totti a evoluat în 785 de meciuri pentru AS Roma şi a încris 250 de goluri doar în serie A - fiind golgheterul absolut al campionatului italian. Totti a câştigat un titlu de campion al Italiei, doup Cupe ale Italiei şi două Super Cupe ale Italiei.



După retragere, Francesco Totti a rămas în conducerea clubului de suflet, însă a avut o decepţie majoră. În iulie 2019, Totti făcea, cu inima frântă, anunţul că se desparte de Roma: „Este o zi foarte dureroasă. Condiţiile nu mai sunt îndeplinite. Nu am avut niciodată posibilitatea de a lucra în sectorul sportiv aşa cum am vrut. După ce americanii au ajuns în fruntea clubului, ei au încercat prin toate mijloacele să-i îndepărteze pe romani din acest club. Acesta era scopul unora. Au reuşit. Dacă un alt patron vine la Roma şi vrea să parieze pe mine, eu sunt pregătit“, declara Totti, un reper pentru AS Roma şi fotbalul italian.