Ultimul hop pentru "Tigroaice"! Ce spune antrenorul Adi Vasile înaintea meciului decisiv pentru calificarea în Final Four

Chiar dacă deficitul de 5 goluri este destul de consistent, rusoaicele nu au renunţat la gândul calificării şi vor face tot posibilul să îl recupereze Speraţele celor de la ŢSKA Moscova sunt alimentate şi de perfomanţa din turul precedent, când, în optimi, împotriva celor de la Krim Ljubljana, rusoaicele au pierdut prima manşă tot la 5 goluri diferenţă, 20-25, dar au câştigat la Moscova, 27-21, şi s-au calificat dramatic mai departe.

Înaintea plecării în Rusia, antrenorul Adi Vasile (foto) a mărturisit că echipa sa nu se vede deja calificată în Final Four, în ciuda meciului bun făcut în prima partidă. ”Suntem pregătiţi, avem o stare bună şi dorinţă de a începe meciul şi de a ne califica în Final Four. Avantajul de cinci goluri este important, dar este genul de avantaj care nu te poate linişti. Trebuie să fim megaconcentraţi şi să abordăm meciul la victorie. Este bine că am putut să simţit pe pielea noastră cum joacă ŢSKA, partida va fi grea, echilibrată şi dură. 60 de minute trebuie să fim concentraţi şi să jucăm la intensitate maximă şi psihic, şi fizic. Am făcut asta în prima repriză la Bucureşti. Ele speculează fiecare moment de relaxare sau deconectare al nostru. Marele secret al meciului : cât de bine vom putea separa, ca şi concentrare, faza de atac şi de apărare. Nu mă simt mai aproape de Final Four, sunt conştient de ce ne aşteaptă, nu avem voie să ne relaxăm”, a declarat tehnicianul.

Vasile crede că munca depusă în ultimii doi ani trebuie să aducă acum şi satisfacţie la nivel internaţional. ”Simt că este momentul nostru să ne calificăm în Final Four, de doi ani am muncit fix pentru acest punct al sezonului, avem experienţa şi valoarea să înţelegem cât de important este meciul şi sper ca la final să fim cei mai fericiţi oameni, calificaţi în Final Four”, a mai spus antreorul celor de la CSM Bucureşti.