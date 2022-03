Swiatek, o „bestie“: Cum a evoluat cariera jucătoarei care stă între Halep şi finala de la Indian Wells

1.019 zile. Sau, altfel spus, 2 ani şi 9 luni. Atât au trecut de la primul duel Simona Halep - Iga Swiatek, în circuitul feminin. Şi câte s-au schimbat, între timp!

În primul lor duel, la data de 3 iunie 2019, poloneza avea 18 ani şi ocupa locul 104 mondial. Pe celebra arenă „Philippe Chatrierׅ“, în optimile de la French Open, Iga a fost depăşită complet de miza meciului. Dovadă şi faptul că a rezistat doar 45 de minute pe teren, fiind învinsă de Halep cu un categoric 6-1, 6-0!

La vremea respectivă, nimeni n-ar fi prezis că, în octombrie 2020, Swiatek avea să revină la Roland Garros şi să ridice trofeul deasupra capului. Iar asta după un parcurs formidabil, cu şapte victorii fără set pierdut, dintre care una chiar în faţa lui Halep: 6-1, 6-2!

În doi ani, Swiatek a trecut de la nivelul unei puştoaice timorate, bătute fără drept de apel de Halep, la cel al jucătoarei care face furori în circuitul feminin. Şi şi-a trecut în palmares, după triumful de la French Open 2020, alte trei trofee: Adelaide 2021, Roma 2021 şi Doha 2022.

Cu această adversară aflată pe val trebuie să se dueleze Halep, vineri seară, pentru un loc în finala de la Indian Wells. Aşadar, o misiune infernală! Confirmată şi de o statistică: prin calificarea în semifinalele de la Indian Wells, Swiatek a ajuns la nouă meciuri la rând, câştigate pe hard! Ultima partidă pierdută pe această suprafaţă a fost cu Jelena Ostapenko (12 WTA), în optimi, la Dubai. A urmat triumful de la Doha, turneu în care poloneza a trecut, pe rând, de Golubic (51 WTA), Kasatkina (28 WTA), Sabalenka (3 WTA), Sakkari (6 WTA) şi Kontaveit (5 WTA). Chiar dacă a întâlnit trei adversare de Top 10, în drumul ei spre trofeul de la Doha, Iga a cedat un singur set, în prima partida, cu Golubic.

Ajunsă la Indian Wells, după două săptămâni de odihnă, poloneza şi-a menţinut forma excelentă. Şi a atins şi o bornă importantă: a devenit cea mai tânără jucătoare de la Bianca Andreescu încoace, cu nouă victorii succesive pe hard. „Bibi“, căzută între timp pe locul 44 în lume, a reuşit această performanţă în 2019. Ce-i drept, seria lui Andreescu a fost mult mai impresionantă, în condiţiile în care a inclus 16 victorii consecutive pe hard, din august până în octombrie, la Toronto, US Open şi Beijing.

„Simo“, plină de entuziasm

Vestea bună e că, deşi întâlneşte o adversară în mare formă, Halep, la rândul ei, joacă din ce în ce mai bine. Şi, foarte important: are încredere în jocul ei, la ora actuală. „Simt că sunt aproape de nivelul avut în trecut. Azi (n.r. - în sfertul cu Martic), am jucat aproape perfect, am stat aproape de linia de fund şi am returnat agresiv. Acest meci îmi dă încredere şi îmi arată că pot juca foarte bine împotriva oricui. Simt că sunt tot mai aproape de varianta mea cea mai bună, iar acest lucru mă face să fiu extrem de încrezătoare. Am lucrat mult înainte de sezon, iar acum culeg roadele֧“, a spus Halep.

2 victorii şi o înfrângere are Halep în meciurile cu Swiatek. Singurul duel pe hard, la Australian Open 2021, a fost câştigat de Simona: 3-6, 6-1, 6-4.

Cum au ajuns în semifinale

Simona Halep

*Turul I: Bye

*Turul II: 6-2, 4-6, 6-2 cu Alexandrova (52 WTA)

*Turul III: 6-3, 6-4 cu Gauff (17 WTA)

*Optimi: 6-1, 6-4 cu Cîrstea (27 WTA)

*Sferturi: 6-1, 6-1 cu Martic (79 WTA)

Iga Swiatek

*Turul I: Bye

*Turul II: 5-7, 6-0, 6-1 cu Kalinina (50 WTA)

*Turul III: 6-7, 6-2, 6-1 cu Tauson (40 WTA)

*Optimi: 4-6, 6-2, 6-3 cu Kerber (16 WTA)

*Sferturi: 6-1, 6-0 cu Keys (29 WTA)





Indian Wells 2022, feminin, sferturi

*Sakkari (6 WTA) - Rybakina (20 WTA) 7-5, 6-4

*Badosa (7 WTA) - Kudermetova (24 WTA) 6-3, 6-2

*Halep (26 WTA) - Martic (79 WTA) 6-1, 6-1

*Swiatek (4 WTA) - Keys (29 WTA) 6-1, 6-0