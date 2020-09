Sorana, iritată în izolare: „Restricţiile trebuie relaxate, la un moment dat!“

Sorana Cîrstea a atins de două ori turul III la US Open, acesta fiind cel mai bun rezultat obţinut la New York

România rămâne conectată la această ediţie de la US Open datorită celor două jucătoare care chiar au impresionat în partidele lor din turul I.





Mai întâi, Cîrstea a trecut, fără probleme, de americanca Christina McHale (75 WTA), scor 6-4, 7-5, după o oră şi 37 de minute. Sorana a condus în ambele seturi şi nici măcar o dată nu s-a lăsat condusă de adversara ei de 28 de ani. „Sori“ a fost urmată în turul II de Patricia Ţig. Aceasta chiar că şi-a spulberat adeversara, trecând în doar o oră de japoneza Kurumi Nara (142 WTA), scor 6-1, 6-0.





În continuarea drumului, misiunea Soranei se anunţă mult mai dificilă. În turul II, ea se va duela cu Johanna Konta (Marea Britanie, 13 WTA). Aceasta şi-a învins compatrioata, pe Heather Watson (54 WTA), în primul tur. Cîrstea şi Konta s-au mai întâlnit o singură dată până acum, în 2017, pe iarba de la Eastbourne. Atunci, Konta s-a impus cu 6-2, 6-2.





În ceea ce o priveşte pe Ţig, ea o va înfrunta pe Donna Vekici (Croaţia, 24 WTA). În cele trei meciuri directe de până acum, „Patty“ a câştigat o singură dată, la Baku, în 2015: 6-3, 6-2. Următoarele două dueluri le-a cedat însă, în 2017, la Monterrey (4-6, 1-6) şi la Canadian Masters (4-6, 2-6). Toate cele trei partide de până acum au fost pe hard, suprafaţă pe care se joacă şi la US Open.





„Izolarea devine tot mai greu de suportat“





Contactată de Eurosport, postul care transmite turneul de la Flushing Meadows, Sorana Cîrstea a vorbit despre condiţiile dure de izolare pe care le-au creat organizatorii, la New York.





„Mi-am petrecut timpul în cameră, în autobuz şi la bază. Am încercat să păstrez o distanţă de bun simţ faţă de toată lumea. Nu sunt o persoană foarte socială, mi-e puţin teamă să nu iau virusul şi să mai stau vreo două săptămâni pe aici. Am respectat toate regulile. Prima săptămână a fost OK, dar cu cât trec zilele, cu atât e mai greu. Eu cred că, la un moment dat, trebuie să relaxăm măsurile, pentru că e dificil să jucăm săptămână de săptămână în aceste condiţii. Suntem testaţi la fiecare 72 de ore“, a povestit Sorana.





Aceasta a admis, totuşi, că preferă să îndure izolarea decât să stea acasă: „Suntem foarte izolaţi, n-avem voie nici măcar să dăm o tură prin afara hotelului, prin parcare. Deja se simte, sunt două săptămâni de când sunt aici. Asta e, prefer să joc în condiţiile astea, decât să mai stau 5 luni acasă. Prefer să joc“.





Cîrstea şi-a prefaţat şi următorul meci: „Konta e o jucătoare bună, solidă, care are multă experienţă la nivelul ăsta. Eu am încredere în armele mele şi, probabil, nu pornesc favorită, dar atunci când joc bine, cred că pot să bat pe oricine“.









Rezultatele româncelor în turul I





Cîrstea (77 WTA) - McHale (75 WTA)

6-4, 7-5





Ţig (88 WTA) - Nara (142 WTA)

6-1, 6-0





Buzărnescu (122 WTA) - Stephens (39 WTA)

3-6, 3-6





Begu (73 WTA) - Kvitova (12 WTA)

3-6, 2-6