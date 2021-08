Sorana, debut entuziasmant, la Montreal: Cîrstea e în turul II şi va întâlni o dublă câştigătoare de Grand Slam

România a abordat primul mare turneu din a doua parte a sezonului de hard cu două sportive: Simona Halep şi Sorana Cîrstea. Doar că, dacă „Simo“ a avansat direct în runda a doua, datorită clasamentului ei mai bun, „Sori“ a trebuit să câştige un meci ca să avanseze acolo.

În duelul cu americanca Alison Riske (31 de ani, 37 WTA), pe care a bătut-o şi Mihaela Buzărnescu (33 de ani, 152 WTA) la JO 2020, Cîrstea a fost în controlul partidei, cap-coadă.

Cîrstea s-a dus la 3-0, în primul set, pe care şi l-a adjudecat, în 44 de minute: 6-3. Actul secund a început la fel de bine pentru jucătoarea din România, care a condus cu 2-0 şi 3-1, după care s-a impus cu 6-4. Partida a durat o oră şi 34 de minute.

În turul II, Cîrstea o va întâlni pe Victoria Azarenka (32 de ani, 15 WTA), a 8-a favorită, la Rogers Cup. Va fi al cincilea duel dintre cele două jucătoare, în circuitul feminin. Iată rezultatele de până acum:

*2021 (Wimbledon, iarbă): 7-6, 3-6, 6-4 Cîrstea

*2009 (Wimbledon, iarbă): 7-6, 6-3 Azarenka

*2008 (Wimnledon, iarbă): 6-1, 6-3 Azarenka

*2008 (French Open, zgură): 6-0, 6-0 Azarenka

Victoria Azarenka are două titluri majore în palmares, la Australian Open, în 2012 şi 2013. Plus trei finale, la US Open, în 2012, 2013 şi 2020.

Simona Halep, cealaltă româncă aflată pe tabloul de la Rogers Cup, va debuta în turul II, urmând să întâlnească învingătoarea duelului Teichmann (65 WTA) - Collins (28 WTA).