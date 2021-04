Situaţie şocantă la Dinamo: Jucător aruncat pe stradă pentru că nu i s-a plătit chiria!

Dinamo e „praf“ la fotbal, pe loc retrogradabil în Liga I, însă „Dulăii“ fac legea la handbalul masculin din România, având patru titluri la rând (2016, 2017, 2018, 2019), în condiţiile în care, în 2020, trofeul nu s-a mai acordat din cauza pandemiei.

Şi în acest moment, trupa pregătită de Ştefan Constantin e pe primul loc în Liga Zimbrilor, având un avans de cinci puncte faţă de Potaissa Turda. Chiar şi aşa însă, în echipa roş-albilor tocmai a apărut un caz şocant. Interul stângă, croatul Ante Kuduz (26 de ani), cel mai bun jucător al campionatului, în sezonul 2019-2020, a scris pe pagina sa de Facebook cum s-a trezit evacuat din apartamentul în care locuia pentru că Dinamo nu i-a achitat chiria!

Ce a scris Ante Kuduz?

*Draga mea familie a câinilor roşii,

Voi sunteţi motivul pentru care Bucureştiul a devenit a doua mea casă şi Dinamo o parte din mine. În ultimii trei ani, pe teren şi în afara lui, am trăit împreună momente frumoase, dar şi dificile. Din păcate, din cauza atitudinii unei singure pesoane, care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale vizavi de mine, a doua oară în acest sezon, am fost evacuat din apartamentul unde locuiesc. Motivul este lipsa plăţii chiriei, pe care clubul este obligat prin contract să o achite.

*Prima oară, am fost evacuat din apartament în august 2020. Atunci, am crezut sincer că a a fost o neînţelegere. Dar când s-a întâmplat din nou, cu câteva zile în urmă (20 aprilie 2021), în ziua meciului cu Constanţa, mi-am dat seama că nu era o coincidenţă. Deşi am spus imediat tuturor celor din club că am ajuns în stradă din nou, nimeni n-a reacţionat până în ziua de azi. Mereu am dat totul pe teren pentru câinii roşii şi nu cred că merit acest tratament din partea unui singur om din club.