Simona Halep şi-a liniştit fanii la plecarea spre Dubai: „Nu mă gândesc la retragere“

Constănţeanca în vârstă de 28 de ani a vorbit la aeroport despre aşteptările sale înaintea dublei Dubai / Doha.





În urma retragerii australiencei Ashleigh Barty, Simona Halep este principala favorită a turneului de la Dubai.





Ce a spus Simona Halep la plecarea spre Dubai?





* Sunt două turnee care îmi plac. Cea mai frumoasă amintire din Golf ar fi când am câştigat Dubaiul, nu mai ştiu anul, dar şi la Doha am câştigat. Plec cu gânduri bune, pozitive. Sper să fac rezultate bune şi de data aceasta. M-am pregătit foarte bine, sunt încrezătoare, vedem ce va fi.





* Am 28 de ani, 29 anul ăsta, e normal să fiu pe final de carieră. Am deja 10 ani sau chiar mai mult, dar nu mă gândesc la retragere. Dar sunt pe final.





* Nu pot să zic că e greu sau uşor fără preparator fizic. Am făcut singură pregătirea fizică în perioada aceasta. Am avut nevoie de un pic de timp să îmi reaşez exerciţiile şi vom vedea ce urmează. Am fost acasă în ultimul timp, m-am bucurat de aceste zile şi m-am resetat.