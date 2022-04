Simona Halep, pictorial inedit pentru Academia Patrick Mouratouglu: „Munca la birou a fost puţin diferită astăzi” VIDEO

Pictorialul încă nu a fost distribuit către publicul larg, dar Simona a ţinut să arate lumii câteva cadre de la sesiunea de fotografie. ”Munca la birou a fost puţin diferită astăzi”, a transmis tenismena fanilor.





"Încrederea mea a fost la cote extrem de reduse înainte de Australia. Apoi am făcut câteva meciuri bune, cu Jabeur la Dubai, prima jucătoare de Top 10 pe care am înfruntat-o în acest an. Apoi am simţit că încrederea începe să crească şi că sunt destul de OK acum. Dar am simţit şi că am nevoie de mai multe ore pe teren, la antrenamente, şi că odată ce le am, mă voi simţi probabil mai bine.





Nu cred că va mai domina cineva circuitul precum a făcut-o Serena. Simt că totul e posibil acum şi mereu am spus asta, că oricine poate câştiga un turneu, nu ştii niciodată ce se va întâmpla. Top 10 e foarte deschis. Locul 1 este special, dar simt că un Grand Slam e mai mult de atât", a spus Simona Halep, într-un interviu pentru Tennis Majors, după ce s-a înţeles cu noul ei antrenor.