Simona Halep, 46 de săptămâni ca lider mondial: ce topuri mai domină românca

Simona Halep e prima la numărul de succese obţinute în actualul sezon, la numărul de breakuri şi la punctele câştigate la retur. Românca are cele mai multe victorii în 2018, 46, la fel ca Petra Kvitova. Spre deosebire de jucătoarea din Cehia, Simona a fost învinsă numai de nouă ori, pe când Petra a pierdut 12 întâlniri, aşadar un procentaj mai bun pentru jucătoarea noastră. Din cele 46 de meciuri câştigate în actualul sezon, Simona are 28 de victorii pe hard (cele mai multe) şi 16 succese pe zgură (locul doi, după Elise Mertens).

E cea mai bună la retur

Cu un procentaj de 49 la sută, Simona mai e pe primul loc şi la numărul de gameuri câştigate pe serviciul adversarei. Cu alte cuvinte, la două jocuri pe serviciul adversarei, Halep a reuşit un break. Simona conduce şi la numărul punctelor câştigate la retur, cu un procentaj de49,8 la sută.

În fine, Simona este şi protagonista celei mai lungi partide din 2018. Ea a câştigat meciul cu Lauren Davis de la Australian Open după trei ore şi 44 de minute, scor 4-6, 6-4, 15-13. Halep mai este pe locul trei la numărul de victorii în meciurile de trei seturi şi pe locul patru la succesele obţinute împotriva jucătoarelor din Top 10.

46 de săptămâni la vârf

Simona Halep intră azi în săptămâna cu numărul 46 ca lider al clasamentului WTA. Ea are 8.061 de puncte, cu 2.086 mai multe faţă de Caroline Wozniacki, aflată pe poziţia secundă.

Ţiând cont de acest avantaj consistent, e greu de crezut că Simona mai poate pierde locul unu până la finalul anului, însă trebuie să fie totuşi concentrată. Ea mai are de apărat până la finalul anului 1.150 de puncte: 650 de puncte pentru finala jucată anul trecut la Beijing (când a şi urcat pentru prima dată pe locul unu) şi 500 de puncte pentru singura victorie de la Turneul Campioanelor din sezonul 2017. În schimb, la Wuhan (23-29 septembrie), primul turneu la care va lua parte după eşecul de la US Open, ea nu are nimic de apărat.

Într-un clasament all-time al săptămânilor petrecute pe locul unu, Simona Halep este pe locul 11, în urma Victoriei Azarenka – 51 de săptămâni ca lider mondial.

Cele mai multe victorii

1. Simona Halep (România) 46 victorii - 9 înfrângeri

2. Petra Kvitova (Cehia/5 WTA) 46-12

3. Elise Mertens (Belgia/15 WTA) 43-16

9. Mihaela Buzărnescu (România/ 23 WTA) 36-20

Cele mai multe victorii pe hard

1.Simona Halep 28

2. Elina Svitolina 26

3. Petra Kvitova 25

Cele mai multe victorii pe zgură

1. Elise Mertens 16

2. Simona Halep 16

3. Petra Kvitova 15

@ Halep e pe doi pentru că a pierdut trei partide pe zgură, iar Mertens doar două.

Jocuri câştigate pe serviciul adversarei

1. Simona Halep 49%

2. Sloane Stephens 46.1%

3. Angelique Kerber 44,9%

Puncte câştigate la retur

1. Simona Halep 49,8%

2. Angelique Kerber 48,1%

3. Sloane Stephens 48,1%