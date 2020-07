Serena e gata de joc: A anunţat numele primului turneu la care va evolua după pandemie

Foarte probabil, călătoriile jucătorilor de tenis vor fi limitate la maximum, după ce se vor relua cele două circuite. La fete, acest moment va veni la data de 31 august.

Deja, Simona Halep a anunţat că, foarte probabil, va evolua doar în Europa până la finalul anului, evitând călătoriile lungi din cauza pandemiei. Tocmai din acest motiv, aproape sigur, „Simo“ va sări şi peste US Open 2020, care va începe la 31 august.

Dacă Halep va rămâne în Europa, în schimb, Serena Williams (9 WTA) s-a hotărât să joace în SUA, la ea acasă. Fostul lider WTA s-a înscris la ediţia inaugurală a turneului Top Seed Open, de categoria International, care va avea loc în Lexington, Kentucky, începând cu 10 august.

Turneul se va juca pe zgură şi, pe lângă Serena Williams, va avea şi o altă mare vedetă: Sloane Stephens (37 WTA).

Top Seed Tennis Club is excited to announce that @serenawilliams will be joining the 2020 Top Seed Open! #TSOpenLex #TSTC #Advantageyou @WTA @CrackedRacquets @BGO_KY pic.twitter.com/xSAgAq58jg

The Top Seed Tennis Club is happy to announce @SloaneStephens will be joining @serenawilliams at the 2020 Top Seed Open in the lead up to the @usopen. #TSTC #Advantageyou #TSOpenLEX @WTA @BGO_KY @CrackedRacquets @TennisChannel pic.twitter.com/3uWx5gYbXf