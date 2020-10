SCM Râmnicu Vâlcea a obţinut amânarea meciului din Liga Campionilor la handbal feminin! Care este motivul

”Întâlnirea dintre SCM Râmnicu Vâlcea şi HC Podravka, programată în acest weekend, nu se va mai disputa. Partida din cadrul DELO EHF Champions League a fost amânată. Jocul se va disputa la o dată stabilită ulterior”, a transmis echipa vâlceană pe Facebook, fără vreo altă explicaţie.

Florin Verigeanu, preşedintele SCM Rm. Vâlcea, a detaliat pentru gsp.ro motivele care au stat în spatele luării acestei decizii. "Am luat legătura cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea şi am primit o adresă prin care ni s-a transmis o recomandare de a nu disputa meciul cu Podravka. Am trimis toate aceste documente traduse la Federaţia Europeană de Handbal", a declarat oficialul vâlceab.

SCM Râmnicu Vâlcea a înregistrat cazuri de coronavirus în lot. Kristina Liscevici şi Mireya Gonzalez Alvarez, precum şi antrenorul secund Goran Kurtes au fost depistate pozitiv cu virusul SARS CoV-2. Jucătoarele au ieşit însă din izolare şi au revenit la antrenamentele echipei. ,

SCM Râmnicu Vâlcea ocupă ultimul loc în grupa B, al 8-lea, cu 0 puncte după trei partide disputate, iar Podravka se află pe 5, cu 2 puncte.