Scandal planetar: Fratele lui Hamilton a „turbat“! Ce va face Mercedes după cursa nebună de la Abu Dhabi

Felicitări lui Max şi echipei sale. El a făcut o treabă fantastică, anul acesta. Pentru toată echipa mea, toată lumea de la uzină şi de aici, cu toţii am muncit din greu anul acesta. A fost unul din cele mai dificile sezoane. Sunt foarte mândru că am împărţit acest drum cu ei. Am dat totul în cursul acestui final de sezon, n-am abandonat nicio clipă şi acesta e cel mai important aspect.

Lewis Hamilton, de şapte ori campion mondial de Formula 1