Scandal şi la brazilieni: Neymar l-a înjurat pe Thiago Silva, căpitanul a recunoscut incidentul

Până la reuşitele care au adus liniştea în tabăra sud-americanilor, a fost şi un moment extreme de tensionat. Costaricanii au dat mingea afară pentru că aveau un om accidentat, iar Thiago Silva le-a returnat balonul, aşa cum se procedează de obicei. Neymar a considerat încă că jucătorii costaricani simulează şi l-a înjurat pe Thiago Silva.

Căpitanul Braziliei a confirmat momentul neplăcut: "Este ca un frate mai mic pentru mine, am avut întotdeauna grijă de el. Astăzi m-a întristat. Am returnat o minge celor din Costa Rica, iar el m-a insultat. Avea dreptate, au tras mult de timp, dar acea minge nu ne aparţinea. Am fost dezamăgit de atitudinea sa. I-am spus asta când s-au calmat lucrurile", a dezvăluit Silva conform Marca.com.