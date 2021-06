Roxana Mărăcineanu, ministrul Sportului din Franţa, la Bucureşti pentru meciul campioanei mondiale cu Elveţia

Ministrul Sportului din Franţa, Roxana Mărăcineanu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că speră să poate noroc fotbaliştilor francezi în meciul cu Elveţia din optimile de finală ale EURO 2020, ţinând cont că acesta se desfăşoară la Bucureşti, oraşul în care s-a născut.

„Mă bucur că sunt aici, la Bucureşti, să susţin echipa naţională de fotbal a Franţei în meciul cu Elveţia. Vor fi aici şi 1.500 de suporteri care a venit să încurajeze echipa noastră naţională. Mă bucur că acest meci are loc la Bucureşti, în capitala României, unde m-am născut, aşadar este unul special pentru mine. Sper că voi purta noroc francezilor prin faptul că meciul se desfăşoară la Bucureşti. Eu chiar i-am încurajat pe jucătorii francezi să încheie grupa pe primul loc pentru a veni să joace aici (n.r. - în optimile de finală). Avem mulţi jucători valoroşi în echipă, chiar dacă acum sunt unele probleme cu accidentările. Am încredere în selecţionerul Didier Deschamps că va trimite în teren cei mai buni jucători. Fiecare meci este însă complicat, cu atât mai mult cu cât EURO 2020 se desfăşoară în mai multe ţări şi echipele trebuie să îşi schimbe de mai multe ori locul. Deci este o competiţie destul de dificilă pentru toată lumea, dar echipa Franţei este pregătită să se adapteze oricăror condiţii şi am toată încrederea că poate ajunge cu bine până la sfârşitul ei”, a afirmat fosta înotătoare.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, întâlnre cu omologul francez, Roxana Mărăcineanu