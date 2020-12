România - Polonia, prefaţat de fete, analizat de selecţioner: Cum a fost catalogat meciul

Pentru tricolore urmează, astăzi, duelul cu naţionala Poloniei, învinsă şi ea în prima partidă a grupei de Norvegia, la 13 goluri diferenţă, scor 35-22.





Jucătoarele pregătite de Bogdan Burcea nu concep să facă paşi greşiţi şi promit o mobilizare exemplară. Potrivit Sportsnet, toată delegaţia României a catalogat acest meci drept unul decisiv pentru calificarea în Main Round, mai ales că nu putem avea mari aşteptări, în ultima zi, când vom întâlni Norvegia, favorită la titlul european.





Ce au spus Bogdan Burcea şi jucătoarele sale?





*Bogdan Burcea: Nu ne permitem luxul să facem alte schimbări cu Polonia, axul central al defensivei a mers bine, mai ales în repriza a doua cu Germania. Sunt alte lucruri la care trebuie să umblăm, pe lângă factorul mental. Echipa României arată că poate realiza lucruri bune, dar trebuie să tratăm toate aspectele jocului mai bine. Pentru mine, fiecare meci e decisiv şi important. Îmi doresc calificarea în Grupele Principale, unde am avea mai multe jocuri şi am putea arăta că avem valore şi că putem mult mai mult. Eu am mare încredere în jucătoarele mele, important e să conştientizeze şi ele că pot face lucrurile mult mai bine.





*Cristina Laslo: Am primit mesaje pozitive, de încurajare, abia aştept meciul cu Polonia, va fi care pe care...Cu siguranţă, Polonia se va mobiliza. Îmi doresc ca la jocul cu Polonia să fim mai unite, decisive şi să dominăm meciul de la început.





*Sonia Seraficeanu: Meciul cu Polonia e decisiv din punctul meu de vedere. Va trebui să jucăm mult mai bine decât am făcut-o cu Germania.





*Alexandra Suţirică: E decisiv meciul cu Polonia, trebuie să ne concentrăm mai mult, să ne luptăm pentru fiecare minge şi să avem şi puţin noroc.









Euro 2020, Danemarca Grupa A: Franţa, Danemarca, Muntenegru, Slovenia Grupa B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia Grupa C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croaţia Grupa D: Romania, Norvegia, Germania, Polonia *primele trei clasate vor avansa în cele două grupe principale (A cu B şi C cu D), apoi, primele două locuri din fiecare serie vor juca în semifinale. Programul României la Campionatul European *România - Germania 19-22 *Astăzi, ora 17.00: Polonia - România *Luni, ora 21.30: România - Norvegia *toate meciurile României vor fi transmise în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi LookSport+. Lotul României *Portari: Denisa Dedu (CSM Bucureşti), Iulia Dumanska (Podravka), Ana-Maria Măzăreanu (Gloria Bistriţa) *Extreme stânga: Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău), Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Alexandra Dindiligan (HC Zalău) *Interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Anca Polocoşer (Minaur Baia Mare) *Coordonatoare: Cristina Laslo (Minaur), Eliza Buceschi (Rapid), Ana-Maria Ţicu (SCM Craiova), Andreea Popa (Minaur) *Pivoţi: Lorena Ostase (CSM Slatina), Raluca Băcăoanu (Gloria Bistriţa) *Interi dreapta: Ana-Maria Savu (SCM Craiova), Laura Popa (Rapid Bucureşti) *Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Minaur) Antrenori: Bogdan Burcea, Robert Licu şi Fort Mauri Jaume.