România, meci mare, astăzi: Naţionala de rugby poate face un pas decisiv spre Mondiale

Aşadar, toată lumea a intrat deja în febra confruntării cu Portugalia din a doua etapă. Mai ales că această naţională e una dintre revelaţiile ultimilor ani, iar rezultatul de egalitate, 25-25, înregistrat weekend-ul trecut la Tbilisi, contra liderului Georgia, l-a pus în gardă pe selecţionerul României, Andy Robinson.

„Abia aştept partida. Va fi un meci pe cinste. Portugalia joacă un rugby performant. Sunt foarte încântat de felul cum am jucat în weekend (n.r. - cu Rusia), deci urmează un meci mare. Portugalia are acelaşi antrenor de câţiva ani, iar unii jucători au multe meciuri împreună, au putut să-şi stabilească o tactică de joc şi au avut şi nişte rezultate bune. Au fost foarte aproape de a învinge Japonia, au bătut Canada, plus rezultatul de egalitate cu Georgia. Impresionant!“, a declarat Andy Robinson, potrivit Sportsnet.

„E capital pentru noi“

Pentru unul dintre componenţii naţionalei României, Marius Antonescu, acest meci e o adevărată semifinală pentru calificarea la Cupa Mondială. El ştie că o victorie ne apropie foarte mult de atingerea obiectivului.

„Suntem cu toţii conştienţi că va fi un meci destul de greu. E un meci capital pentru noi şi pentru cursa noastră de calificare. Vedem acest meci cu Portugalia ca pe o semifinală, pentru că e un adversar direct, la fel ca şi Spania şi Rusia. Am trecut de Rusia, acum cel mai important meci e cel cu Portugalia, după care o să vedem, în funcţie de rezultat, ce obiective avem“, a afirmat Marius Antonescu.

Au revenit, uimitor, în ultimul minut

Anul trecut, la Lisabona, România a smuls o victorie dramatică, revenind în ultimele zece minute de la 14-27 pentru a învinge cu 28-27 în faţa lusitanilor! Dramatismul a fost maxim, în condiţiile în care victoria a venit după un eseu marcat şi transformat, în ultimul minut de joc.

Atât autorul acelei încercări decisive, Ovidiu Cojocaru, cât şi ceilalţi componenţi ai echipei, speră să nu mai aştepte finalul partidei şi să se impună mai clar, sâmbătă, pe „Arcul de Triumf“.

„Acel meci a rămas în mintea noastră. Ştim ce avem de făcut şi ne pregătim ca în partida cu Portugalia să nu ajungem în alea zece minute, să terminăm meciul înainte. Nu mă aştept să fie uşor, o să fie o partidă disputată, un meci greu. Dar eu sper să ieşim victorioşi, ca şi după întâlnirea cu Rusia. Faţă de anul trecut, echipa Portugaliei a evoluat şi mi se pare mai bună“, a spus Ovidiu Cojocaru.

„Acest meci e diferit faţă de anul trecut. Acum jucăm acasă şi avem de gând să construim o fortăreaţă. Îmi place să jucăm aici. E important să nu rămânem în aceeaşi poziţie, să ne asigurăm că jucăm bine în primele 60 de minute şi să terminăm în forţă. Suporterii sunt minunaţi, simţim cum susţin echipa, deci trebuie să ne asigurăm că jucăm bine. În acelaşi timp, avem un respect deosebit faţă de Portugalia, faţă de modul cum joacă. Totul se va reduce la micile detalii şi e important să fim riguroşi în ceea ce priveşte atacul şi să profităm de fiecare oportunitate care se iveşte“, a completat selecţionerul Andy Robinson.

„Îmi aduc aminte foarte bine meciul acela din Portugalia. Nimeni nu credea că vom reveni de la 14-27. A fost o răsturnare spectaculoasă de scor. Acum, ne dorim, totuşi, să avem un meci mai uşor ca acela de la Lisabona. Nu cred că se mai pune problema să aşteptăm ultimele zece minute. Vrem să luăm minut cu minut şi să câştigăm“, a declarat Daniel Plai, component al naţionalei de rugby a României.

„Suporterii ne împing de la spate!“

La meciul cu Rusia, publicul a fost cu adevărat al 16-lea jucător al naţionalei noastre. De altfel, jucătorii români recunosc că se simt mult mai puternici, atunci când au suporterii alături. De aceea, îi aşteaptă să vină în număr cât mai mare şi să-i încurajeze şi la partida cu Portugalia, pentru a putea apoi să sărbătorească împreună victoria.

„Suporterii ne ajută foarte mult. A fost o plăcere deosebită să fim alături de public în meciul trecut. Îi aşteptăm, ca de fiecare dată, să ne fie alături şi vreau să le mulţumesc că sunt acolo tot timpul. Ştim că o să fie alături de noi, pentru că ne-au demonstrat asta de-a lungul timpului. Iar noi o să încercăm să dăm tot ce avem mai bun să putem să fim cât mai aproape de calificare“, a spus Marius Antonescu.

„Pentru noi e foarte important să avem tribunele, cât de cât pline, măcar în limita care e impusă, 30% din capacitatea maximă să fie. Pur şi simplu, e un plus să avem lângă noi suporterii, familiile sau prietenii“, a adăugat Ovidiu Cojocaru.

Sistemul de calificare Biletele pentru Mondialul din 2023 se vor oferi în baza calsamentelor Rugby European Championship din 2021 şi 2022. Primele două naţionale din aceste două ierarhii combinate vor merge direct la CM 2023, iar locul 3 va merge la un baraj de calificare. În 2021, România s-a clasat pe locul 2 la Rugby European Championship, după Georgia.