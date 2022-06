România, lipsită de educaţie sportivă: Cum a scos David Popovici în evidenţă o realitate dureroasă

David Popovici (17 ani) va ajunge, duminică seară, în Bucureşti, cu cele două medalii pe care le-a cucerit la Mondialele de nataţie de la Budapesta.

Cu siguranţă, odată cu sosirea înotătorului legitimat la Clubul Sportiv Dinamo, din nou, site-urile şi televiziunile de ştiri vor prezenta imagini, în regim de breaking news, de la evenimentul care va avea loc la Salonul Oficial de la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“.

Cu ce rămânem însă după acest zgomot mediatic intens şi după această performanţă formidabilă, istorică, obţinută de un tânăr de 17 ani? Din păcate, începând de mâine, când această avalanşă informaţională va dispărea, sportul românesc nu va arăta mai bine faţă de acum o săptămână. Din niciun punct de vedere! Problema şi mai mare e că, dincolo de lipsa infrastructurii, pe care tot batem moneda, ne lipseşte şi educaţia sportivă. Cu desăvârşire!

De fapt, această realitate tristă a fost scoasă în evidenţă, încă o dată, chiar de ce a făcut David Popovici, la Budapesta. Pe scurt: s-a văzut că, pentru foarte mulţi români, sportul înseamnă ceva practicat de alţii! Ei, aşa-zişii iubitori ai sportului, creează doar un val de reacţii în mediul online, după o câte un rezultat obţinut de cineva care a muncit pe rupte. Şi atât!

Aşa se întâmplă că avem nu doar o infrastructură sportivă precară, dar şi din ce în ce mai puţini practicanţi de diverse activităţi sportive. E rezultatul unei mentalităţi cumplite, din ce în ce mai răspândite, care trece sportul la „şi altele“. Iar dintr-un părinte care n-are niciodată timp de sport, nu poate ieşi un copil activ, sănătos, iubitor de mişcare. În cel mai bun caz, poate ieşi unul care pune poza lui David Popovici pe Facebook. Şi cam atât!

Despre această realitate tristă au scris jurnaliştii Marian Burlacu şi Alin Buzărin, două nume sonore în presa sportivă din România.

Adevărul oferă, în rândurile de mai jos, fragemente din textele publicate de cei doi jurnalişti.

Ce a scris Marian Burlacu?

*Alin Buzărin a scris despre audienţa scăzută pe care a avut-o transmisiunea TV a finalei de la 100 m liber, atingând şi duplicitatea oamenilor (când nu se transmite, de ce nu se transmite? / când se transmite, se uită foarte puţini...) Nu e o noutate...

*În 2000, când am făcut săptămânalul „Rugby 100%” şi revista lunară „Rugby Magazin” (ambele finanţate de George Straton), am constatat că nu prea le cumpără nimeni... Tocmai de aceea au şi dispărut într-un an . În timp, am lucrat la multe alte proiecte de acest gen: săptămânalul „Pole-position”, site -ul sportnews.ro, revista Eurosport, revista „ Născut pentru sport” ( fosta ”Junior Sport”) şi „100% Sport” (fosta „Ilfov Sport”)... Ultimele două mai apar şi acum, la 10 ani de la lansare. Şi apar cu dificultate.