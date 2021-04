România - Italia 0-1: Irina Bara, explicaţiile unui eşec fără drept de apel la Cluj

România a pornit cu stângul, în barajul de menţinere în Grupa Mondială! Sezonul groaznic al Irinei Bara (132 WTA) a continuat, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Imediat după eşecul înregistrat la Cluj, Bara (26 de ani) a apărut la microfonul Digi Sport 2, postul care transmite partidele cu Italia, şi a explicat ce s-a întâmplat în meciul care a trimis Italia în avantaj.

Ce a spus Irina Bara?

*Simt că am fost acolo în setul doi, am fost acolo, am jucat OK, în setul al doilea. E o diferenţă mare, zgură afară faţă de hard indoor, dar noi am venit devreme aici, ne-am adaptat repede, chiar ne-am simţit bine la antrenament.

*Nu pot spune că m-a surprins, eram pregătită, însă întotdeauna e greu să joci primul meci, sunt emoţii, până te obişnuieşti cu sala, cu adversarul. Păcat că sunt doar două seturi.

*A fost debutul meu la Fed Cup (n.r. - competiţia se numeşte din acest an „Billie Jean King Cup“), mi-aş fi dorit să mai joc încă un set, dar sper ca Mihaela Buzărnescu să câştige şi să încheiem ziua la egalitate.





ROMÂNIA Irina Bara (132 WTA) Mihaela Buzărnescu (137 WTA) Gabriela Ruse (166 WTA) Monica Niculescu (173 WTA) ITALIA Martina Trevisan (99 WTA) Jasmine Paolini (104 WTA) Elisabetta Cocciaretto (111 WTA) Giulia Gatto-Monticone (169 WTA) Bianca Turati (259 WTA) După tragerea la sorţi de joi, s-a stabilit ordinea partidelor din weekend: Vineri *Irina Bara - Elisabetta Cocciaretto 1-6, 4-6 *Mihaela Buzărnescu - Martina Trevisan, ora 17.30 Sâmbătă *Irina Bara - Martina Trevisan, ora 14.00 *Mihaela Buzărnescu - Elisabetta Cocciaretto, ora 16.00 *Niculescu / Ruse - Paolini / Gatto-Monticone, ora 18.00 Digi Sport 2 va trasmite meciurile. Învingătoarea se decide după sistemul de cea mai bună echipă după cinci partide.