Război naş-fin, Ciprian Marica – Ilie Năstase! Cine a furat baza Voinţa?

Ilie Năstase „explodat” în presă acuzând că Ciprian Marica l-a exclus din Fundaţia „Ilie Năstase”, cea care administrează Baza Voinţa. „Nu-mi vine să cred! Mi-a luat baza Voinţa, m-a scos din Fundaţie! Chiar am fost anunţat de avocat! Am şi probleme cu inima, am bypass, nu mă simt prea bine… L-a băgat pe taică-său şi pe unchiul lui în Fundaţia mea! Nu am ce să discut cu el, o să discute avocatul”, a precizat în ProSport, Năstase. „Dacă are o problemă de încredere, o discut eu cu el, nu cu presa. Dacă există o neînţelegere financiară între noi este strict problema noastră”, a replicat tot pentru ProSport fostul atacant.