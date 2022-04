Raliuri: Victorie entuziasmantă pentru Cristi Şugar în R2 Cup

La a doua sa cursă pe un model Peugeot 208 R2, pilotul timişorean a fost lider la cupa monomarcă încă de pe prima probă specială, câştigând toate cele 6 probe speciale desfăşurate pe asfaltul din Maramureş.

La general, Şugar (24 de ani) a încheiat pe un spectaculos loc 7, în condiţiile în care la start au fost prezente nu mai puţin de şapte modele cu configuraţie R5, net superioare maşinii sale de concurs. E cea mai bună clasare din cariera acestuia, care în trecut a devenit campion şi la Rally2, Cupa Dacia.

De asemenea, împreună cu Vlad Colceriu, acesta a urcat pe primul loc şi în clasamentul juniorilor de la această etapă. Pentru victoria de la R2 Cup România, echipajul învingător a intrat în posesia unui premiu de 2.000 de euro.

„A fost un raliu foarte dificil, chiar dacă ştiam că va ploua. Am trecut prin toate stările. Ne bucurăm nu doar de victorie, ci şi de faptul că facem, din nou, echipă după un an de pauză. Ne completăm foarte bine şi avem încredere că ne vom putea îndeplini obiectivul în acest an, evident că ne dorim să câştigăm cupa”, a spus Şugar.

Podiumul cupei a fost completat de echipajele Marius Sîncrăian / Alina Bianca Pop şi Csongor Szabo / Marcus Andreoiu, acestea fiind, de asemenea, recompensate cu premii.

Dintre cele opt echipaje de la R2 Cup România, două au abandonat. Alin Nistor / Andrei Brezoski şi Rareş Tomiţă / Levente Csegzy au ieşit în decor, avariind maşinile de concurs.

Următoarea etapă în care concurenţii cupei se vor duela va fi Raliul Harghitei, programat în perioada 28-29 aprilie în jurul oraşului Odorheiu Secuiesc.