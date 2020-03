Primul fotbalist depistat cu coronavirus: „Mă simt bine, vreau să asigur pe toată lumea că nu am probleme“

Daniele Rugani are cinci titluri de campion al Italiei alături de Juventus. Foto: Daniele Rugani via Twitter

„Mă simt bine, vreau să asigur pe toată lumea că nu am probleme. Din fericire, nu am avut simptome grave, pot să mă consider norocos. A fost mai mult şocul de a fi primul care a contactat virusul în lumea fotbalului. Am fost brusc în centrul atenţiei, în câteva momente am primit o mulţime de mesaje. Şi presa a fost curioasă ce se petrece cu mine, dar sper că va trece. Sper că toţi vom depăşi acest moment!“, a spus Rugani pentru Juventus TV.

Situaţia fotbalistului a ieşit la iveală pe 11 martie. Rugani, care anul trecut şi-a prelungit contractul cu campiona Italiei până în 2023, nu prezenta simptomele specifice infectării cu coronavirus, însă rezultatul pozitiv primit a produs o reacţie în lanţ: Juventus a ordonat testări pentru toşi cei care intraseră în contact cu Rugani, dar şi măsuri de izolare.

Chiar dacă fotbalistul şi-a luat măsuri pentru a nu-i transmite virusul logodnicei sale, aceasta rămânând la Torino în timp ce fotbalistul se afla la Continassa, Michela Persico a anunţat recent că şi testul său pentru Covid-19 a fost pozitiv. Persico este prezentatoare tv şi jurnalistă sportivă.