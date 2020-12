Povestea unui colos: Cine e Benny Adegbuyi şi ce mesaj le-a transmis românilor după victoria carierei

În lumea sportului, sunt victorii care transformă cariere! Iar succesul obţinut de Benny Adegbuyi în faţa uriaşului Badr Hari, la Rotterdam, poate fi pus în această categorie.

Deşi e kickboxer profesionist din 2011, Benny Adegbuyi a reuşit abia acum, după nouă ani de lupte, o victorie cu adevărat istorică. Românul l-a învins prin KO pe Badr Hari, în trei runde, la gala Glory 76. Cine e însă Benny Adegbuyi?

Născut la Cluj-Napoca, Benjamin Adekunle Miron Adegbuyi, poreclit „Mister Gentleman“, a avut o viaţă remarcabilă. Născut dintr-o mamă româncă şi un tată nigerian, Benny a fost crescut de la vârsta de 8 ani de mama sa, la Aiud. Şi în copilărie a practicat mai multe sporturi, printre care karate, box şi baschet. Mai ales că, datorită fizicului său împunător, era potrivit pentru sporturile de contact.

Poreclit şi „Ciocanul“, datorită gabaritului său, Benny s-a antrenat o perioadă, în Bucureşti, sub comanda lui Alin Panaite. Apoi, şi-a continuat antrenamentele în Olanda. La un moment dat, în 2011, a şi jucat într-un film, „Forced to Fight“, având chiar rolul unui luptător!

„Hai România! Mulţumesc tuturor fanilor!“

După succesul uriaş pe care l-a obţinut, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în duelul cu marocanul Badr Hari, considerat cel mai mare kickboxer din toate timpurile, Benny a avut un discurs superb, în care le-a mulţumit fanilor din România.

Iată declaraţiile pe care le-a oferit, imediat după victorie:

*Hai România! O zic din nou! Mulţumesc tuturor fanilor care s-au uitat de oriunde din lume. România, Olanda, Maroc...Vă iubesc!

*Mă simt grozav, a fost un meci minunat, eu am greşit şi acest lucru m-a costat. Totul a fost dramatic, dar până la urmă am demonstrat că sunt al dracu de dur! Mă aşteptam ca el să insiste, el e o legendă, chiar dacă eu am câştigat astăzi. E puternic şi rapid, am făcut o greşeală şi m-a pus la pământ. Dar după cum am spus, sunt al dracu de dur şi ştiam că dacă rezist, el o să cedeze primul.

*Am simţit că loviturile mele sunt foarte dure, iar în runda a treia antrenorii mi-au spus să continui cu kickboxingul, să nu încerc să-l fac K.O. Cred că şi-a spart nasul pentru că a fost un uppercut la un moment dat. Dar eu îl respect şi îi mulţumesc că a accepat lupta, până la urmă el rămâne o legendă, probabil că all-time el e mai bun decât mine, dar azi eu am câştigat!