Performanţă uriaşă pentru Bianca Andreescu. Cum a schimbat ea istoria tenisului canadian prin calificarea în finala Rogers Cup

Ea a învins-o pe americanca Sofia Kenin, locul 29 WTA, scor 6-4, 7-6 (5), după două ore şi 11 minute de joc.

În urma ascestei victorii Bianca Andreescu mai scrie o pagină de istorie în tenisul canadian. Tânăra de 19 ani fiind prima jucătoare din Canada care reuşeşte o calificare în finala Rogers Cup.

”Am trecut prin atâtea lucruri în ultimele două luni. Sunt atât de fericită. Este incredibil, sunt în finală la Rogers Cup. Sunt ok din punct de vedere fizic. Şi mental sunt ok. Am fost foarte emoţionată. Îmi vine să plâng. Este mai important decât titlul de la Indian Wells. Mereu mi-am dorit să joc împotriva Serenei, sper să se întâmple”, a spus Bianca Andreescu, la finalul meciului cu Kenin.

Bianca va juca finala Rogers Cup contra Serenei Williams, azi, de la ora 20.30.

