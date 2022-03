Pancu după afirmaţiile sale controversate despre ceceni: „Mi-e şi ruşine să ies pe stradă!”

Fostul internaţional român nu a negat că ar fi fost cuvintele sale în interviul acordat pentru fanatik.ro, însă a susţinut că a lăsat o frază neterminată, exprimată greoi, care s-a transformat accidental într-o declaraţie halucinantă, notează digisport.ro.

”Nu am fost niciodată mai trist şi mai supărat ca în ziua de ieri. Abia am dormit câteva ore. Numai criminal de război nu eram făcut. Au fost cuvintele mele, dar a fost o frază neterminată de mine. Mi-a plăcut spiritul lui Terek, atitudinea cecenilor. Eu i-am descoperit atunci. Singurul lucru pe care îl regret a fost legat de femei. Eu nici nu ştiam despre faptul că au fost nişte ucise nişte femei, recent. Eu voiam să spun că ştiu metodele lor, fiindcă am trăit acolo şi că nu sunt de acord. Eu nici nu ştiu de ce a pornit războiul. Cum să fiu de acord cu moartea? Le înţeleg tradiţiile, pentru că aşa sunt ei. Am trăit printre ei. Am lăsat o frază neterminată. Am vrut să spun că le CUNOSC practicile, că am fost acolo. Astea trebuia să zic. Mi-e şi ruşine să ies pe stradă. S-a pornit un taifun. Mă uit prin toate ziarele, toţi îşi dau cu părerea. A fost doar o diferenţă de nuanţă. Sunt criminal de război. Problema este că e război acum. Eu am mai dat interviuri despre problemele cecenilor, doar că nu era război. Eu doar am zis ce era acolo. Clar nu sunt de acord cu tradiţiile lor. Aşa trăiesc ei. Asta am vrut să spun. Am avut unul dintre cele mai bune randamente ale mele ca fotbalist. Nu aveau nimic cu fotbalişti. Se aruncau în aer pe lângă miliţieni. Sunt foarte credinicios şi smerit. Am recunoscut că sunt cuvintele mele, dar nu am vrut să spun asta”, a spus Pancu.

Sâmbătă, compania Superbet a anunţat încheierea oricărei colaborări cu fostul fotbalist Daniel Pancu, după ce acesta a vorbit în termeni elogioşi într-un interviu despre liderul cecen Ramzan Kadîrov, aliat al lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina.

Daniel Pancu a declarat într-un interviu pentru Fanatik că, dintre toţi oamenii puternici pe care i-a întâlnit în viaţa sa, Ramzan Kadîrov l-a impresionat cel mai mult.

"Îl respect enorm pe Ramzan Kadîrov", a subliniat Pancu, precizând că vorbeşte despre el, "ca om".

Întrebat ce l-a şocat în Cecenia şi dacă avem ceva de învăţat de la ei, Daniel Pancu a răspuns: "Acolo poţi să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu aşa ceva, dar mi se pare că ei îşi păstrează nişte tradiţii cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viaţă! Nu putem să mai fim niciodată ca ei".