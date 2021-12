Olanda, coşmarul fetelor: Câţi ani au trecut de la ultima victorie tricoloră în faţa campioanei mondiale

Pentru România, partida cu Olanda de astăzi e prima „finală“, în perspectiva unei calificări în următoarea fază, în sferturi. Acest obiectiv poate fi îndeplinit doar printr-o clasare pe primele două locuri în Grupele Principale.





Doar că, văzând statistica de mai jos, observăm că România n-a mai bătut Olanda de cinci ani:





*15.12.2020 (Euro 2020): Olanda - România 35-24





*26.11.2019 (Amical): România - Olanda 23-32





*16.12.2018 (Euro 2018): România - Olanda 20-24





*08.10.2016 (Amical): Olanda - România 23-24





Chiar şi aşa, tricolorele au fost optimiste în privinţa parcursului în Main Round. „Bineînţeles că avem şanse mai departe. Egalul dintre Suedia şi Olanda (n.r. - scor 31-31) e un rezultat bun pentru noi. Atât timp cât sunt şanse, noi credem în ele şi de la meci la meci vom juca pentru punctele puse în joc“, a spus Cristina Laslo, după partida cu Norvegia.





Iar Crina Pintea, cea mai experimentată jucătoare din lot, a fost încurajată de evoluţia din partida cu Norvegia: „Toate lucrurile pe care noi le-am făcut ne-au dus în situaţii clare, asta trebuie să ne rămână. OK, am ratat foarte mult şi s-au întors toate împotriva noastră. Pot să spun că la acest meci au fost extrem de multe lucruri bune. Costruim ceva şi cu asta vreau să rămânem. Nu sunt deloc dezamăgită, mă gândesc la meciurile care urmează. Noi nu o să ne predăm! Am venit aici să ne batem şi, în acelaşi timp, să ne bucurăm de handbal“.