O catastrofă umanitară, ascunsă de petrodolarii arabilor: Bilanţ înfiorător al deceselor muncitorilor din Qatar

Cine are impresia că sclavagismul a fost eradicat visează, din păcate, cai verzi pe pereţi. Iar ultima dovadă în acest sens e un reportaj devastator publicat de „The Guardian“, privind rata deceselor în rândul muncitorilor care sunt duşi în Qatar, începând din 2010, pentru a construi stadioane, şosele, în unele cazuri, veritabile orăşele, în micuţul stat din Golful Persic.

Materialul din „The Guardian“ începe cu o statistică groaznică: din decembrie 2010 până acum, în medie, în fiecare săptămână, au murit câte şapte muncitori din India, Pakistan, Nepal, Bangladesh şi Sri Lanka.

Totalul deceselor în rândul muncitorilor din aceste cinci ţări se ridică la 6.500! Iar asta potrivit cifrelor oficiale. În realitate, numărul celor care şi-au pierdut vieţile, lucrând în condiţii inumane, pe o căldură sufocantă, în mijlocul deşertului, e mult mai mare. Dar, aşa cum spun jurnaliştii de la „The Guardian“, adevărata dimensiune a acestei catastrofe umanitară e ascunsă pentru că, de pildă, ţări precum Filipine şi Kenya, care, de asemenea, trimit un număr mare de muncitori în Qatar, nu contabilizează decesele survenite în această ţară.

Aşa arată muncitorii duşi în Qatar. Ei sunt cazaţi în periferia oraşelor, în condiţii mizerabile





Mondialul din 2022, un „blestem“

În decembrie 2010, atunci când Qatar a primit dreptul de a găzdui Mondialul din 2022, devenind prima ţară din Orientul Mijlociu care a câştigat o asemenea onoare, localnicii au dansat până dimineaţa pe străzi.

Sărbătoarea lor a fost „blestemul“ muncitorilor care apoi au fost duşi în număr mare în Qatar ca să muncească la ridicarea infrastructurii necesare găzduirii Mondialului. „Un număr foarte mare dintre cei care şi-au pierdut vieţile în Qatar, s-au aflat aici doar pentru că această ţară a primit dreptul de a organiza Mondialul din 2022“, a confirmat pentru „The Guardian“, Nick McGeehan, director în cadrul FairSquare Projects. Această companie se ocupă de drepturile muncitorilor angajaţi în ţări din zona Golfului Persic.

Qatar e, în momentul de faţă, un mare şantier





Arabii bagă mizeria sub preş: „Decese din cauze naturale“

Petrodolarii arabilor le-au adus nu doar organizarea Cupei Mondiale, ci şi posibilitatea de a-i trata pe cei peste două milioane de muncitori din această ţară ca pe o „cantitate neglijabilă“.

De cele mai multe ori, atunci când aceşti oameni cad, pur şi simplu, sub soarele arzător din mijlocul deşertului, cauza morţii e catalogată drept „fără legătură cu munca prestată“. În majoritatea cazurilor, nici nu se fac autopsii. Totuşi, jurnaliştii de la „The Guardian“ au aflat că un număr uriaş de muncitori au pierit, suferind atacuri de cord, pe fondul suprasolicitării şi a muncii fizice pe temperaturi extrem de ridicate.

Iar cei care nu mor aşa, cad, de multe ori, în depresie sau plătesc tribut condiţiilor în care trăiesc. Concret, Ghal Singh Rai din Nepal, care a plătit peste 1.000 de lire sterline unei companii de plasare a forţei de muncă, pentru a fi angajat la curăţenie, unde se ridică stadionul „Education City“ în Al-Rayyan, s-a sinucis la o săptămână după ce a sosit în Qatar.

Alt muncitor, Mohammad Shahid Miah din Bangladesh, s-a electrocutat în locul său de cazare, după ce apa a curs peste nişte cabluri descoperite.

În fine, familia indianului Madhu Bollapally n-a aflat niciodată ce s-a întâmplat cu bărbatul de 43 de ani, al cărui deces a fost prezentat ca fiind din „cauze naturale“, în timp ce muncea în Qatar. Cadavrul său a fost găsit pe jos, în camera în care era cazat.

„Există o lipsă crasă de transparenţă din partea Qatar-ului, în privinţa cauzelor acestor decese“, a declarat May Romanos, de la Amnesty International.

FIFA şi arabii nu dau doi bani pe cifre

Jurnaliştii de la „The Guardian“ au luat legătura atât cu cei din Comitetul de Organizare al Mondialului, cât şi cu cei de la FIFA, for care a acordat organizarea CM 2022 acestei ţări din Orientul Mijlociu.

În ambele cazuri, răspunsurile primite, în cadrul unor comunicate seci, arată că vieţile muncitorilor nu valorează nimic pentru aceste organizaţii.

„Ne pare foarte rău de aceste tragedii şi am investigat fiecare incident în parte pentru a ne asigura că lecţiile sunt învăţate. Mereu am fost transparenţi legat de acest subiect şi am contracarat acuzele nejustificate, legate de numărul muncitorilor care şi-au pierdut vieţile pe şantierele noastre“, au spus cei de la Comitetul de Organizare.

Iar replica celor de la FIFA a fost una similară: „Frecvenţa deceselor survenite la locurile unde sunt ridicate stadioanele Mondialului a fost scăzută. Mai ales, dacă comparam datele cu cele care provin din alte şantiere din jurul lumii“.