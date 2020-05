Noah 60. VIDEO Yannick, jucătorul-cântăreţ: unicul francez încoronat în Era Open a strâns la un concert 80.000 de fani

Noah a fost descoperit de Arthur Ashe, în Camerun, legendarul american înlesnindu-i accesul spre tenis, într-un efort personal de a elimina barierele pentru sportivii afro-americani la cel mai înalt nivel. Ashe se afla într-un turneu de promovare în Africa, când a pus ochii pe un puşti de 11 ani, numit Yannick. Ashe i-a pus practic biletele pentru Franţa şi sistemul de pregătire francez în buzunar, profitând de faptul că mama lui Noah era franţuzoaică, iar mutarea familiei în Hexagon era, astfel, mai facilă.

În 1983, Noah câştiga singurul titlu de Mare Şlem al carierei, la simplu, chiar la Roland Garros. Era o imagine pe care Franţa nu avea să o uite niciodată, o revoluţie propusă de un tip spectaculos, care aducea în premieră dread-urile lungi şi rebele pe cea mai mare scenă a tenisului, înarmat cu un rever clasic, cu o mână. El rămâne până în prezent singurul campion francez al Roland Garros-ului în Era Open (şi la simplu feminin, Franţa stă similar, având un singur trofeu în Era Open, adus de Mary Pierce, în anul 2000). Dar şi unicul campion de Grand Slam la simplu al uneia dintre cele mai puternice naţiuni din tenis. Până în ziua de azi însă, Noah susţine că a fost iubit pentru altceva.

Anumiţi jucători din generaţia mea şi din cele ulterioare au câştigat mai multe trofee decât mine, dar puţini au fost susţinuţi şi iubiţi aşa cum am fost eu. De ce? Victoria în sine explică doar 10% din dragostea francezilor pentru mine. Restul, partea esenţială, vine dintr-un moment ce a arătat relaţia dintre tată şi fiu. De regulă, nu plângi în braţele tatălui tău în public. Eu am făcut-o în faţa a mii de spectatori şi milioane de telespectatori. Imaginea sportivului dur a pălit şi umanul l-a înlocuit.

Yannick Noah, pentru New York Times, despre momentul celebrării victoriei de la Roland Garros