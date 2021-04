Nicuşor Dan, în tribune la CSM - ŢSKA Moscova. Ce spune despre costurile echipei şi care sunt perspectivele acesteia

Chiar dacă accesul spectatorilor nu a fost permis, în tribunele de la Sala Polivalentă s-a aflat şi primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care a ţinut să le încurajeze personal pe "tigroaice"

Conform gsp.ro , la finalul partidei, edilul le-a felicitat pe jucătoarele CSM-ului şi le-a asigurat că echipa va avea finanţare în continuare.

"După cum ştiţi, am făcut o vizită la club la jumătatea lunii decembrie, când era acea perioadă de incertitudine. Am discutat cu majoritatea consilierilor din Consiliul General, am promis că asigurăm finanţarea acestei echipe la nivelul pe care l-a avut anul trecut. În baza acestei promisiuni şi a regularităţii plăţilor pe care noi le-am făcut, campania de transferuri a decurs normal, echipa aceasta şi-a recăpătat credibilitatea faţă de jucătoare şi faţă de impresari. Sper să intrăm în Final 4. În orice caz, am revenit în lumea handbalului", a spus Nicuşor Dan.