Neşu, apariţie emoţionantă pe „Arena Naţională“: Ce şi-a propus şi cum poate fi susţinut de orice om de rând VIDEO

Mihai Neşu (39 de ani) e un monument de voinţă! Nu doar că a reuşit să-şi croiască un drum în viaţă, după teribilul necaz care l-a lovit acum 11 ani, dar chiar face lucruri mai importante, comparativ cu atunci când juca fotbal. Pentru că Neşu a înfiinţat un centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, lângă Oradea. Proiectul său remarcabil poate fi susţinut de oricine care trimite un SMS cu textul CRED la numărul 8844. Astfel, persoana respectivă va dona suma de 2 euro.

Inclusiv luni seară, când a apărut pe „Arena Naţională“, pentru a urmări ultimul meci de play-off din etapa a IV-a, FCSB - Voluntari, Neşu s-a referit la proiectul său de suflet. După care s-a dus în vestiarul FCSB, el evoluând în echipa finanţată de Gigi Becali, în perioada 2001-2008.

Ce a spus Mihai Neşu?

*Dacă tot am venit la Bucureşti, am zis să văd şi eu un meci. Am adus şi urnele de la fundaţie, mai strângem bani. S-au scumpit materialele de construcţie, ne-a dat puţin peste cap asta în construcţia noului complex de recuperare.

*Trebuie să strângem 1,8 milioane de euro, mai mergem la emisiuni, ne mai întâlnim cu sponsori şi acoperim deficitul acesta de buget, să nu oprim proiectul. Cine vrea să ne ajute, să trimită un SMS la 8844, cu mesajul CRED, aşa donează 2 euro. Ne bazăm foarte mult pe sprijinul oamenilor, aproape jumătate din ce am strâns a venit de la oameni. Sperăm să facem un colţ de rai pentru aceşti copii cu dizabilităţi.

*Am vrut să vin neapărat să mă întâlnesc cu Meme (n.r. - Mihai Stoica), cu Cătălin (n.r. - Cătălin Făinişi, responsabil cu relaţia cu presa), cu băieţii pe care îi mai ştiu din foştii colegi.

*Sunt bucuros şi nerăbdător să mai văd şi eu un meci. Nici la televizor n-am mai văzut. Îmi era dor să mă întâlnesc cu prietenii mei.

