„Neamţul“ mizează pe victoria României: Dorinel Munteanu, discurs tranşant înaintea semifinalei de joi

Germania U-21 e deţinătoarea titlului european la nivelul echipelor de tineret şi n-a mai pierdut un meci de aproape doi ani, însă Dorinel Munteanu e convins că, joi (ora 19.00, TVR 1), la Bologna, invincibilitatea nemţilor la acest nivel se va încheia.

„Neamţul“ a analizat prima semifinală de la Euro 2019 pentru prosport.ro şi a dat verdictul: România U-21 va juca finala Campionatului European!

Ce a spus Dorinel Munteanu?

*Eu cred că avem şanse. Am văzut toate jocurile Germaniei, dar am fost dezamăgit de jocul lor în meciul cu Austria, unde au făcut egal, dar, per total, Austria putea să producă surpriza, să câştige. Germania e o echipă foarte puternică, are jucători experimentaţi, care au marcat. Mă refer la nr. 10, la nr. 18.





*Atuul nostru e încrederea în echipă şi încrederea în ei. Calităţi avem. Sunt adeptul fotbalului german, Bayern Munchen e favorita mea. Germania a făcut două meciuri bune, dar în al treilea joc a avut o cădere. Aşa că eu cred foarte mult că îi învingem. Fac un pariu că România câştigă.

