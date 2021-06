Naomi Osaka, făcută de râs de sora ei: Cum a comis-o Mari printr-o postare ştearsă ulterior

Vorbim despre French Open şi Wimbledon, unde ocupanta locului 2 mondial a adunat un total de 11 victorii, în opt participări pe tabloul principal. Iar acum, aventura lui Osaka la Roland Garros 2021 s-a transformat într-un fiasco!





Asta deoarece, luni seară, după ce a fost amendată şi ameninţată cu excluderea pentru că intenţiona să boicoteze toate conferinţele de presă din cadrul turneului, japoneza şi-a anunţat retragerea înaintea partidei cu Ana Bogdan (102 WTA) din turul II!





„Cred că cel mai bun lucru ce îl pot face e să mă retrag de la Roland Garros. Pentru toţi jucătorii şi pentru sănătatea mea mintală e decizia cea mai bună. De acum, toată lumea se poate concentra doar la turneu. N-am vrut niciodată să distrag atenţia de la competiţie şi recunosc că momentul n-a fost ideal. Îmi cer scuze faţă de presa tenisului, care mereu a fost bună cu mine. Dar nu e în felul meu să vorbesc în public şi mereu mi-e teamă. La Paris, m-am simţit vulnerabilă şi am crezut că e mai bine să evit presa. Am spus că eu cred că regulile sunt învechite şi am vrut să ştie toată lumea“, a spus Osaka pentru a-şi justifica retragerea.





De unde a pornit acest scandal?





Înainte de startul turneului, Naomi a luat o decizie controversată: a anunţat că nu va participa la conferinţele de presă de după meciuri!



„Am simţit adesea că oamenii nu ţin cont de sănătatea mintală a sportivilor şi văd acest lucru de fiecare dată când privesc o conferinţă de presă sau particip la una. Am urmărit numeroase clipuri cu sportivi care sufereau enorm în sala de conferinţe, după o înfrângere. Era ca şi cum ai da cu piciorul în cineva care e deja la pământ. Dacă organizatorii au impresia că pot spune întruna: <<Participă la conferinţe sau vei fi amendată>>, ignorând, în continuare, sănătatea mintală a jucătorilor, care sunt în prim-planul operaţiunii lor, atunci nu pot decât să râd. Oricum, sper ca suma mare pe care o voi aduna din amenzi să fie donată către o organizaţie care susţine sănătatea mintală“, a scris Osaka, înainte de French Open 2021.

Apoi, duminică, după victoria din primul tur cu Patricia Ţig (63 WTA), scor 6-4, 7-6, Naomi s-a ţinut de cuvânt! A oferit câteva declaraţii scurte pe teren, în tradiţionalul interviu de după meci, însă a sărit peste conferinţa de presă. Rezultatul? O amendă de 15.000 de dolari şi un avertisment, în scris, din partea organizatorilor.

„I-am transmis lui Naomi Osaka că, dacă va continua să ignore obligaţiile media, va suporta consecinţele, aşa cum prevede Codul de Conduită. Încălcările repetate aduc sancţiuni, precum excluderea din cadrul turneului şi deschiderea unei anchete, care se poate solda cu amenzi mai mari şi cu alte suspendări de la turneele de Grand Slam“, a fost un fragment din comunicatul organizatorilor French Open.

Mari Osaka, explicaţii pe Reddit

Ca şi cum situaţia lui Naomi nu era deja complicată, gaz pe foc a pus şi sora ei mai mare, Mari (25 de ani), o jucătoare de tenis la rândul ei, aflată pe locul 356 WTA. Într-o postare pe Reddit , aceasta a încercat să explice decizia lui Naomi de a boicota conferinţele de presă, însă, mai degrabă, a pus-o pe aceasta într-o situaţie nefavorabilă, sugerând că Naomi nu poate tolera criticile!

„Naomi mi-a povestit că, înainte de turneu (n.r. - French Open), cineva din familia noastră a venit la ea şi i-a spus că joacă prost pe zgură. La fiecare conferinţă de presă, i se spune că are un bilanţ slab pe zgură. Când a fost eliminată în turul I, la Roma, nu era OK, din punct de vedere mental. Încrederea ei era zdruncinată şi cred că remarcile tuturor, opiniile lor, au afectat-o puternic. Şi, inclusiv ea, a început să creadă că joacă slab pe zgură. Ceea ce nu e adevărat. Şi ea ştie că, pentru a avea rezultate bune şi pentru a avea o şansă de a câştiga trofeul la Roland Garros, în primul rând, trebuie să creadă că poate face asta. Aşadar, soluţia ei a fost de a bloca totul. Fără a discuta cu oamenii care o fac să aibă dubii în privinţa jocului ei. Naomi îşi protejează mintea şi, de aceea, folosim termenul de sănătatea mintală. Mulţi oameni au impresia că poţi să vorbeşti despre sănătatea mintală, doar dacă suferi de depresie. Nu ştiu ce va face Naomi pe viitor, când organizatorii o vor ameninţa cu excluderea, dar voi susţine deciziile ei, pentru că ştiu că încearcă să facă ce e mai bine pentru ea. Jucătorii de tenis nu sunt plătiţi să meargă la conferinţe de presă. Sunt plătiţi să câştige meciurile“, a fost un fragment din postarea lui Mari Osaka (foto).

„Am dat-o în bară!“

Ulterior însă, sora mai mare a lui Osaka a şters acest mesaj şi a admis: „OK! Am dat-o în bară. Acum, mulţi au reacţionat la postarea mea, spunând că Naomi nu vrea să audă critici. Aşa că îmi cer scuze, Naomi. Probabil, am înrăutăţit situaţia“.

84.000 de euro a încasat Naomi Osaka pentru calificarea în turul II de la French Open, din care a pierdut aproximativ 12.300 de euro, sub forma unei amenzi.

Precedentul Djokovici





Organizatorii de la French Open n-au glumit, când au spus că Osaka riscă excluderea, dacă va continua să boicoteze conferinţele de presă. Regulile sunt extrem de stricte la turneele majore! De acest lucru s-a convins, anul trecut, Novak Djokovici, atunci când a fost exclus de la US Open, după ce o minge trimisă din frustrare de racheta sa a lovit un arbitru de linie!