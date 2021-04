Mourinho, eşec istoric: Ce au descoperit jurnaliştii britanici după demiterea sa de la Tottenham

Demiterea lui Mourinho de la Tottenham i-a şi „pătat“ serios CV-ul: în premieră, el a părăsit o echipă, fără să fi cucerit vreun trofeu cu ea!

Dacă ar fi rezistat în funcţie până la 25 aprilie, portughezul ar fi avut şansa de a evita această situaţie, în condiţiile în care ar fi jucat finala Cupei Ligii, cu Manchester City.

Şi o altă „bilă neagră“ descoperită de jurnaliştii englezi: Mourinho a plecat de la Tottenham cu următorul bilanţ, 45 de victorii, 17 remize şi 24 de înfrângeri. În toată cariera sa, o singură dată, „The Special one“ a pierdut mai multe partide la o echipă. Se întâmpla în al doilea său mandat la Chlesea (iulie 2013 - decembrie 2015), când a avut 29 de eşecuri. Ce-i drept, atunci a adunat 136 de partide pe „Stamford Bridge“, comparativ cu cele 86 pe care le-a avut la Tottenham.

Până la finalul sezonului, Tottenham va fi pregătită de Ryan Mason, antrenorul echipei U19 al clubului. Apoi, din vară, neamţul Julian Nagelsmann (33 de ani), actualmente la Red Bull Leipzig, e favorit pentru a prelua gruparea londoneză.

José Mourinho has lost more games with Spurs than at Porto, Inter, Real Madrid & his first spell at Chelsea.



◎ Porto: 127 games, 15 defeats

◎ Chelsea I: 185 games, 21 defeats

◎ Inter: 108 games, 15 defeats

◎ Real Madrid: 178 games, 22 defeats

◉ Spurs: 86 games, 23 defeats pic.twitter.com/gZgiaDNvWD