Motosport-ul românesc progresează: Cum se vede evoluţia din interiorul unei echipe

Deşi aflată la început şi încă în perioada de acomodare în grup, echipa MTS Motorsport România perseverează în „sudarea” echipei şi ţinteşte sus: marele obiectiv e un loc în Top 3 la clasarea pe echipe.

Cum arată impresiile echipei, despre etapele desfăşurate, până acum?

Andrei Stamate: Au fost patru etape, în care am reuşit să funcţionăm ca echipa şi în care am dovedit că putem rula în eşalonul fruntaş. Deşi fiecare etapă a avut dificultăţile specifice şi problemele tehnice nu ne-au ocolit, per total am încheiat fiecare cursă într-o notă pozitivă, de fiecare dată depăşind rezultatele anterioare.

Care sunt cele mai bune rezultate ale echipei?

La toate cursele de până acum, toţi piloţii noştri s-a clasat în Top10, iar Radu Ene a obţinut un loc cinci în etapa a doua, rezultate extraordinare, ţinând cont de faptul că formula actuală de echipă este nouă şi relaţiile sunt la început.

Ce lucruri sunt de îmbunătăţit în rândul piloţilor&co?

Piloţii şi echipa, în general, au evoluat pozitiv cu fiecare etapă la care am participat şi suntem mândri că am reuşit de fiecare dată să depăşim obstacolele apărute. Mai avem de lucrat la materialul de concurs pentru a ne desfăşura în condiţii optime, dar în linii mari evoluăm foarte aproape de nivelul aşteptat de performanţă.

Care a fost cea mai mare provocare?

Probabil cele mai mari provocări sunt constituite de optimizarea bugetului echipei, sportul nostru fiind unul extrem de scump şi în care dimensiunea bugetului dictează nu numai concurarea în condiţii optime, dar mai ales siguranţa piloţilor. De asemenea, când discutăm despre sporturi de echipă, una dintre provocări este chiar armonizarea personalităţilor fiecărui individ, pentru a lucra cât mai bine împreună. Din acest motiv, petrcem foarte mult timp în grupul nostru şi în afara circuitului.

Care este obiectivul echipei, în acest sezon?

Încă de la început, ţelul nostru a fost o poziţie în Top3 în clasamentul pe echipe. Deşi formula de start este uşor modificată, în acest moment, avem în continuare şanse reale de a ne atinge obiectivul!