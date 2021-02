Moment de răscruce pentru judo-ul românesc: George Teşeleanu a explicat cum vrea să schimbe faţa acestui sport

Profesorul George Teşeleanu şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al FRJ şi deja e susţinut de o legendă vie a judo-ului românesc. Vorbim despre Alina Dumitru, campioană olimpică la categoria 48kg, la Beijing.

După cum „Adevărul“ a scris aici, Alina Dumitru şi-a anunţat, în mod public, susţinerea pentru George Teşeleanu. Acesta e preşedintele Clubului Sportiv Pantheon din Constanţa. Totuşi, pe lângă această funcţie, în trecut, a mai fost implicat în FRJ. Concret, între 2014 şi 2017, a deţinut funcţia de vicepreşedinte în cadrul federaţiei.

Şi, dincolo de legăturile sale cu FRJ, Teşeleanu a reuşit să aibă o carieră de succes şi în mediul privat. A fost manager şi consultant în diferite domenii de afaceri, atât în România, cât şi în Italia. În plus, a avut o carieră remarcabilă în domeniul universitar, predând cursuri în aceste două ţări. În 2003, George Teşeleanu a obţinut titlul de doctor în ştiinţe inginereşti al Universităţii din Petroşani, iar din 2015 e membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

Acum, când mai sunt doar câteva zile până la alegerile FRJ, Teşeleanu şi-a expus obiectivele într-un interviu acordat pentru Newsweek.

Ce a spus George Teşeleanu?

*Candidez pentru funcţia de preşedinte al FRJ, fiindcă vreau să dau un nou impuls judo-ului românesc. Nu suntem unul dintre sporturile favorizate ale României, dar avem o tradiţie frumoasă şi mai ales avem un corp de sportivi de calitate excepţională, sportivi care merită sprijiniţi mai mult. În privinţa şanselor, spun doar că oamenii de judo mă cunosc bine şi le pot promite că, dacă îmi vor acorda încredere, federaţia şi judo-ul vor cunoaşte un salt calitativ important în următorii patru ani.

*Programul meu se numeşte „Reformă şi unitate“ şi vrea să ridice judo-ul din punctul de vedere al bazei materiale, al resurselor financiare şi al prestigiului. Vreau o federaţie transparentă, sprijin sporit pentru excelenţa în judo, promovarea competiţiilor pentru copii, stagii mai eficiente şi mai numeroase de pregătire pentru sportivi, antrenori şi arbitri, o colaborare mai bună cu mediul de afaceri în interesului judo-ului.

*Pe lângă dragostea pentru judo şi experienţa de conducere în FRJ, căpătată în cei 3 ani în care am fost vicepreşedinte al federaţiei, cred că pot aduce o combinaţie de rigoare şi ambiţie de care judo-ul nostru are absolută nevoie. Am predat la mai multe universităţi din ţară şi din străinătate, în calitate de profesor invitat, sunt doctor în ştiinţe inginereşti şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, iar în paralel am condus şi dezvoltat afaceri de succes în industria uşoară. Ştiu să-mi ating obiectivele în condiţii dificile, înţeleg ce înseamnă eficienţa în management şi ştiu să motivez oamenii.

*Toate problemele financiare ale judo-ului românesc trebuie închise rapid, iar asta se poate face cu o abordare transparentă, corectă. Dacă voi fi ales preşedintele federaţiei, judo-ul nu va mai trage după el problemele din trecut. În multe rânduri, judo-ul românesc a dovedit pe tatami ceea ce poate, iar federaţia trebuie să creeze condiţiile pentru ca performanţele să se înmulţească.