Mircea Lucescu, pe marginea prăpastiei: Situaţie catastrofală la Dinamo Kiev

Dacă atunci „Il Luce“ a scăpat fără să se infecteze, având, totuşi, un contact scurt cu echipa pregătită de Gigi Mulţescu la vremea respectivă, acum, din păcate, gradul de risc a crescut alarmant de mult în privinţa sa. Iar asta pentru că Lucescu e, zi de zi, în preajma unui grup în care s-a format un focar de infecţie.

Mai întâi, s-au îmbolnăvit jucătorii Heorhiy Buschan, Vitaliy Mykolenko şi Denys Boyko. Apoi, dezastru la aflarea rezultatelor testelor efectuate în weekend: alţi şase fotbalişti, Georgy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Băluţă şi Mykola Shaparenko au contractat şi ei noul coronavirus. Plus oameni din stafful lui „Il Luce“: preparatorul fizic, medicul, dar şi unul dintre asistenţii românului.

Cele nouă cazuri de COVID-19 în rândul jucătorilor s-au adăugat pierderilor cauzate de accidentări (3) şi suspendări (1). Cu o armată de indisponibili, Dinamo Kiev a rămas doar cu 13 fotbalişti valizi. Dintre care trei portari lipsiţi de experienţă: Ruslan Neshcheret (18 ani), Valentyn Morgun (19 ani) şi Denys Ignatenko (17 ani). Doar primul a jucat un meci în campionat, în acest sezon, chiar sâmbătă, în victoria cu Dnipro (2-1), în absenţa titularului Buschan.

Un singur test pozitiv = amânare

Înaintea deplasării la Barcelona, cei de la Dinamo Kiev şi-au completat lotul cu şase jucători de la formaţia secundă. Aceştia se află pe lista B, trimisă la UEFA. Problema e că, în momentul aterizării în Spania, toată delegaţia ucraineană a efectuat un nou set de teste PCR. Rezultatele sunt aşteptate diseară. Dacă va apărea un singur rezultat pozitiv în rândul jucătorilor aflaţi pe lista A, cea cu oamenii din prima echipă, atunci UEFA va trebui să reprogrameze meciul, potrivit protocoalelor aflate în vigoare.

Şi sunt şanse mari să se întâmple aşa ceva, pentru că, potrivit presei din Ucraina, ultimii şase jucători infectaţi cu noul coronavirus s-au antrenat, duminică, cot la cot cu ceilalţi colegi. Apoi, au aflat că au COVID-19.

Nu doar meciul Barcelona - Dinamo Kiev din această etapă a fost afectat puternic de noul coronavirus. Diseară, confruntarea Midtjylland - Ajax din grupa D se va disputa conform programării, deşi olandezii au avut 11 cazuri confirmate înaintea partidei.

Dynamo Kyiv are missing 13 players in total for Barça game on Wednesday: nine with coronavirus, one suspended and three injured https://t.co/YfqVjFXXPB