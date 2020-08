Messi, mutare agresivă în razboiul cu Barcelona. Ce decizie a luat azi fotbalistul şi ce sancţiuni îi pregăteşte clubul

Conform Marca şi RAC1, Messi, care a informat, în urmă cu o săptămână, conducerea grupării că vrea să plece de la echipă, ar fi anunţat clubul catalan că nu se va prezenta duminică la testarea pentru coronavirus.

Barcelona îşi va relua luni pregătirile, iar Messi se află pe lista celor 31 de jucători convocaţi pentru startul sezonului 2020/21.

Potrivit publicaţiei spaniole Sport, citată de Digisport, Barcelona poate să-l penalizeze dacă lipseşte duminică şi luni, iar după a treia zi de absenţă, pentru că se considera o încălcare gravă a codului disciplinar intern al clubului, agreat împreună cu La Liga, se va întra într-o cu totul altă categorie de sancţiuni. Prima zi de absenţă - sancţiune minoră. Poate scăpa de pedeapsă dacă ar demonstra că s-a aflat în imposibilitatea de a ajunge. A doua zi de absenţă consecutivă - pedeapsa s-ar înăspri, potrivit unui acord colectiv semnat de toată lumea. Se poate sancţiona cu suspendarea salariatului şi deducerea din venituri pe o perioadă de la două la zece zile. A treia zi de absenţă consecutivă - se poate ajunge până la suspendarea jucătorului şi penalizarea cu tăierea salariului pe o perioadă cuprinsă între 11 şi 13 zile. Urmează amendă de până la 10 la sută din salariul lunar. Tot în acest scenariu se poate ajunge şi la rezilierea contractului jucătorului.

Argentinianul mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, dar a expirat la începutul lunii iunie.