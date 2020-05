Mesaj ironic pentru cei care propun restricţiile: „Trimiteţi-ne psihologii cu izoleta!“

România încearcă să revină la o viaţă, cât de cât, normală, inclusiv în ceea ce priveşte reluarea activităţilor sportive. Din păcate, ce se întâmplă în această zonă, arată, încă o dată, haosul care s-a văzut şi în momentul trecerii de la starea de urgenţă la starea de alertă.

Concret, propunerile avansate pentru zona de sport, cel puţine unele dintre ele, sunt de-a dreptul aberante, după cum „Adevărul“ a scris aici. Şi, ele au născut reacţii virulente din partea unor oameni, foşti sportivi de performanţă, precum Camelia Potec şi Gică Popescu.

Auzind despre această propunere bizară, Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a avut o postare ironică pe Facebook, cu un mesaj pentru autorităţi.

Ce a scris Mihai Stoica?

*Din fericire, România are sub o sută de decese cauzate de Covid-19 la milionul de locuitori. Cu toate acestea, noi, FCSB, celebrăm astăzi (n.r. vineri) a 14-a zi de izolare, antrenându-ne ciudat, mâncând în camere din casolete, fără să profităm de condiţiile de refacere după antrenamente, deşi am fost testaţi de cinci ori, 51 de persoane, iar rezultatele au fost negative. Vorbim între noi de la distanţă şi cu cei apropiaţi prin aplicaţii. Mai vorbim şi singuri. Unii şi în somn.

*Mai mult, aflăm că înalţi diriguitori ai sportului românesc se gândesc că s-ar impune să mai stăm închişi câteva săptămâni. Sau luni. Să reducem riscurile. Zice domnul Hulubei că ar trimite şi psihologi să ne ajute. Sper ca psihologii care ajută fotbaliştii să stea cu drag în cantonament să aibă testele făcute dacă ne vizitează. Să fie triaţi epidemiologic. Eventual, să vină cu izoleta. Să reducă riscurile.

*Să presupunem că intervenţiile psihologilor lui Hulubei ar fi încununate de succes şi am reduce riscurile. Ce vom face, însă, după ce vom ieşi? Vom merge la Cluj cu viteza legală, fiecare în maşina lui? Cine aduce casoletele? Dacă la meci apare vreun steward care a fost cu o seară înainte la petrecerea de pensionare a unui coleg şi nu s-a distanţat suficient? Există un cantonament al brancardierilor din Liga 1? Riscuri la tot pasul.

*E în afara oricărui dubiu că toţi cei care suntem implicaţi direct trebuie să fim extrem de precauţi. E în afara oricărui dubiu că trebuie să ne învăţăm să trăim cu acest virus, dar tot în afara oricărui dubiu este şi inutilitatea cantonamentului prelungit. În Cehia nu s-a stat în cantonament. Deja se joacă, iar Stanciu a centrat perfect la golul victoriei. Cu stângul. Iar Cehia are tot sub o sută de decese la milion. Ca noi