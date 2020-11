Marco van Basten, caracterizare şocantă a carierei sale: "Nu a meritat!" Motivul pentru care urăşte fotbalul

În vârstă de 56 de ani, fostul atacant spune că ar fi trebuit să se retragă mai devreme şi crede că întreaga sa carieră "nu a meritat" sacrificiul suferinţelor cronice generate de accidentările suferite de-a lungul timpului.

După împlinirea vârstei de 20 de ani, fotbalistul a avut probleme permanente din cauza unei accidentări la gleznă, motiv pentru care a suferit multiple operaţii chirurgicale şi a fost nevoit să se retragă la doar 30 de ani.

"Toată suferinţa prin care am trecut, nu a meritat. Glezna mi-a dat atâtea bătăi de cap şi mi-a afectat viaţa de zi cu zi. La vremea respectiva însă, fotbalul însemna totul pentru mine. Acum am altă vârstă, duc o viaţă care nu mai are legătură cu fotbalul şi consider că sunt lucruri mai importante decât acesta. Dacă ar fi posibil, astăzi aş face o altă alegere", a mărturisit olandezul

pentru sursa citată. Van Basten spune că nici în prezent nu poate lovi o minge fără să resimtă dureri. "Nici acum nu pot juca fotbal. Ar fi mult prea dificil, glezna mea este în continuare anchilozată, nu pot trage, nu pot face nimic cu piciorul", a mai declarat fostul atacantul

Celebrul gol al lui Marco van Basten din finala Campionatului European 1988