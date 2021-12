Manchester United, imagine pătată: Ce a povestit Ibrahimovici despre fosta campioană a Angliei

Zlatan Ibrahimovici (40 de ani) a produs cifre impresionante la mai toate cluburile la care a evoluat, iar Manchester United nu face excepţie de la regulă.

În iulie 2016, suedezul a ajuns la United, unde a stat până în martie 2018, când a plecat în SUA, la LA Galaxy. În 53 de partide în tricoul „Diavolilor“, Zlatan a adunat 29 de goluri şi 10 pase de gol. Şi a contribuit la câştigarea unor trofee, trei mai precis:

*Liga Europa (2016-2017)

*Supercupa Angliei (2017)

*Cupa Ligii Angliei (2017)

Doar că perioada United, deşi una reuşită per ansamblu, l-a şocat pe Ibrahimovici. Iar asta pentru modul în care a fost condus clubul. Acum, potrivit Eurosport , suedezul a detaliat nişte episoade incredibile în cartea sa autobiografică.

Ce a povestit Zlatan Ibrahimovici?

*Într-o zi, eram la hotel cu echipa, înainte de un meci. Îmi era foarte sete şi am deschis minibarul, de unde am luat un suc de fructe. Apoi, am jucat meciul respectiv, am mers acasă şi au trecut nişte zile până mi-a venit bilanţul contului meu. În general, nu mă uit atent peste el, dar atunci era final de an şi am vrut să văd câţi bani mi-au intrat şi pe ce am cheltuit banii. Şi mi-a sărit în ochi o plată de o liră.

*M-am amuzat şi am sunat pe cineva din conducere: „Nu vă supăraţi, văd că mi-a fost reţinută o liră din salariu. Sunt curios pentru ce e?“. Mi-a zis că pentru sucul băut la hotel, din minibar. „Glumeşti, nu? Spune-mi că glumeşti!“.

*Mi-a răspuns că la United trebuie să plăteşti pentru orice. OK, dar nu eram la hotel din dorinţa mea, nu mersesem în vacanţă. Mi-a fost sete şi trebuia să mă hidratez, trebuia să mă abţin şi să intru pe teren aşa, dacă nu voiam să plătesc? Aşa ceva nu s-ar fi întâmplat în Italia, de exemplu. United e un club mare, dar cu o mentalitate mică. Sunt mici lucruri care câştigă respectul jucătorilor, iar United nu le dă prea mare importanţă.

*Alt exemplu: mereu trebuia să dau jos geamul de la maşină şi să prezint buletinul când voiam să intru în baza de pregătire. Într-o zi, i-am zis celui de acolo, exasperat: „Prietene, vin zilnic aici de o lună, de când m-am transferat. Sunt cel mai bun jucător din lume. Dacă nu mă recunoşti şi îmi ceri mereu să mă legitimez, s-ar putea să fi ales postul nepotrivit pentru tine“. Astfel de lucruri deranjează jucătorii.