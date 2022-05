Management Becalian: Pe ce critetii se prelungesc contractele, la FCSB

Gigi Becali are un stil aparte de a conduce clubul FCSB

În Bănie, golul victoriei a fost înscris de croatul Ivan Mamut (25 de ani), adus chiar de la Craiova, în iulie 2021.





De atunci, atacantul a adunat doar 318 minute, în zece partide, în tricoul FCSB. Şi a înscris, în premieră, în victoria de la Craiova. În ciuda bilanţului modest, acest gol poate prelungi şederea lui Mamut, la FCSB. Explicaţia deciziei arată, încă o dată, nivelul managerial de la acest club.





„Mamut rămâne! El are contract oricum. Are contract pe 2 ani, plus încă 3. Dacă luăm campionatul, sigur vom intra în Liga Europa, ceea ce înseamnă vreo 20 şi ceva de milioane de euro (n.r. – bani care ar veni de la UEFA). Nu mai contează o cheltuială de câteva sute de mii pentru doi jucători care ţi-au purtat noroc (n.r. - Mamut şi Dumiter). Dacă luăm campionatul, îi prelungesc contractul şi lui Dumiter“, a anunţat Gigi Becali, la Pro Arena.





Andrei Dumiter (23 de ani) e alt atacant cu cifre modeste, la FCSB. Adus de la Sepsi, în iulie 2021, el are trei goluri în 21 de apariţii. Reuşita care îi poate prelungi şederea e cea din meciul cu FC Argeş, în deplasare, în a doua etapă din play-off. Atunci, FCSB a învins, la Piteşti, scor 3-2, golul victoriei fiind marcat de Dumiter, în minutul 90+4.