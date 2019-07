Maccabi Tel Aviv - CFR Cluj 2-2 Dan Petrescu: „Vrem să rămânem cât mai mult în Liga Campionilor”

În meciul tur de la Cluj, CFR s-a impus cu 1-0, astfel că formaţia din Cluj s-a calificat în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. La finalul partidei, Dan Petrecu, antrenorul celor de la CFR Cluj, era foarte optimist în privinţa dublei manşe cu Celtic Glasgow, adversarul din turul următor.





„Vrem să rămânem cât mai mult în Liga Campionilor. Am trecut de două tururi şi am făcut-o jucând bine. Şi azi am jucat bine în prima repriză şi am reuşit să marcăm de două ori. Maccabi a preluat controlul în partea a doua şi cred că 2-2 este un rezultat corect. Noi nu avem o echipă tânără, iar asta s-a văzut în repriza a doua. Jucătorii lui Maccabi au avut mai multă prospeţime, dar noi am ştiut cum să ţinem de rezultat”, a declarat Dan Petrescu.





Celtic Glasgow a trecut cu 5-0, acasă, şi 2-0, în deplasare, de echipa din Estonia Nomme Kalju.