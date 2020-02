„Luna altfel“ a starurilor WTA: Osaka şi-a prezentat propria colecţie la Săptămâna Modei, Muguruza şi Halep au lansări

La 22 de ani, Naomi Osaka este designer vestimentar cu acte în regulă şi o primă participare la Săptămâna Modei de la New York, unul din cele mai importante evenimente din lumea modei. Campioană la US Open 2018 şi Australian Open 2019, Osaka a detaliat într-o postare pe conturile sale de socializare cum a ajuns în această postură: „Obişnuiam să fac schiţe împreună cu sora mea mai mare pe bancheta din spate a maşinii în timpul lungilor călătorii cu maşina spre turneele de tenis, ca să treacă timpul mai uşor. Mi se pare ireal în momentul ăsta faptul că pot spune că ceea ce am desenat cu sora mea a ajuns să fie prezentat la Săptămâna Modei de la New York.“

Naomi Osaka a lucrat împreună cu Hanako Maeda şi casa sa de modă - ADEAM. Serena Williams îşi va prezenta şi ea cea mai recentă colecţie vestimentară în zilele următoare la Săptămâna Modei de la New York.

Garbine Muguruza, linie de bijuterii

Garbine Muguruza îşi va lansa, de Ziua Îndrăgostiţilor, o linie exclusivă de bijuterii pe pieţele din America de Nord, denumită „Servana“, scrie Tennis World USA . Spaniola, finalistă la Australian Open, a început deja să îşi comercializeze produsele online. Muguruza lucrează cu un reprezentant IMG care a ajutat-o să îşi ducă la bun-sfârşit proiectul prin intermediul companiei americane Rivalworld, care o mai are în portofoliu, printre alţii, pe Kim Kardashian.

Potrivit „Marca“, Muguruza se implică în alegerea modelelor propuse, dar şi testează personal fiecare piesă din catalog. Ea a folosit bijuteriile din linie chiar şi la Australian Open 2020.

Simona Halep îşi lansează parfum

Simona Halep şi-a întregit şi ea portofoliul de sponsorizări, iar începând cu 8 martie, toată lumea va putea achiziţiona, pentru 50 de lei, parfumul constănţencei, „Her Story“, produs în colaborare cu firma Avon.

Parfumul Simonei Halep conţine un amestec de arome de piper roz, floare de iris şi patchouli.