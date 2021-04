Larisa Iordache ratează şi finalele pe aparate de la Campionatele Europene! Mesajul emoţionant al sportivei

Sâmbătă, după trei zile de spitalizare, sportiva a părăsit stabilimentul în care a stat internată trei zile, pentru tratarea unei crize la rinichi.

În ciuda problemelor de săntate şi a stăriii subfebrile, Larisa s-a calificat, miercuri, la JO de la Tokyo, după ce a ocupat al doilea loc calificant la individual-compus, la Campionatul European, găzduit de Basel. În finalele pe aparate, sportiva de 24 de ani ar fi trebuit să concureze la bârnă (de pe locul 1) şi la sol (6), la finalul acestei săptămâni.

Românca ar fi trebuit să participe, vineri, şi în finala de la individual-compus, dar a renunţat din aceleaşi motive.

În ciuda ghinionul avut, gimnasta s-a declarat împăcată cu performanţa obţinută în Elveţia şi a ţinut să le mulţumească antrenorilor săi. "Acum chiar cred că totul se întâmplă cu un scop şi exact aşa cum trebuie. Am avut 4 luni grele în care am muncit cum am putut, am avut antrenamente când simţeam că sunt cea mai bună şi antrenamente când mă simţeam inutil de slabă în ceea ce fac. Toată treaba a stat în capul meu. Am avut nevoie de răbdare cu mine, de înţelegere şi acceptare pentru a ajunge aici la Basel.