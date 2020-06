Jucătorii de tenis, la New York, pentru o lună? Planul dezvăluit de presa americană

Practic, s-ar elimina câteva deplasări, astfel încât odată ajunşi la New York, jucătorii ar putea bifa turnee legate, jucate în condiţii similare, în complexul Billie Jean King. Este vizat direct turneul de la Cincinnati - cu statut Masters 1000 la masculin şi Premier 5 la feminin. Acesta ar fi trebuit să aibă loc între 17 şi 23 august, iar americanii sunt dornici să păstreze aceste date competiţionale. Problema majoră este legată de faptul că New York-ul rămâne un focar al epidemiei în America şi nu se ştie în acest moment dacă jucătorii pot şi vor dori să meargă acolo. Jurnaliştii publicaţiei citate susţin însă că propunerea a fost transmisă de USTA către WTA şi ATP, dar şi către reprezentanţii jucătorilor, fapt confirmat, sub protecţia anonimatului, de cei implicaţi.

Modelul acesta de concentrare a evenimentelor sportive într-un singur centru a fost aprobat deja în Formula 1, care va organiza în premieră două curse în săptămâni consecutive în Austria, apoi în Marea Britanie, pe circuitul de la Silverstone. NBA-ul studiază la rândul său varianta ca sezonul să fie reluat cu meciuri disputate în format de turneu final, într-un singur oraş.