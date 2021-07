JO 2020, Tokyo: România, moment istoric! Jucăm în turneul de fotbal după 57 de ani. Ce crede Rădoi

„După cele zece partide disputate de Honduras pe care le-am analizat, pot spune că e o echipă care are automatisme foarte bune pentru dezvoltarea jocului, dacă o laşi să paseze. În schimb, e o echipă care, în momentul posesiei, se deschide, aşa că, dacă reuşim să recuperăm mingea foarte sus, o putem prinde dezorganizată. Honduras are jucători foarte creativi de la mijloc în sus, dinamici. În ultima treime, încearcă să creeze ocazii, doar prin calitatea fotbaliştilor, fără automatisme şi principii. Caută un-doi-uri sau şuturi, situaţii de unu contra unu pentru dribling. În plus, ce face Honduras şi e important pentru orice echipă, termină foarte repede orice acţiune. E un lucru de învăţat pentru că, dacă pierzi mingea şi acţiunea nu e terminată, rişti să fii prins de adversar“, a spus Rădoi.





„Coreea de Sud e favorită la locul 1, în această grupă, pentru că au avut nevoie de mai puţin timp să se adapteze la fusul orar, cunosc particularităţile acestei zone unde jucăm, formează un lot foarte competitiv şi puternic. Totodată, selecţionerul lor e foarte bun. Celelalte trei echipe, cred că ne vom lupta pentru poziţia secundă în grupă. Practic, cine câştigă în meciul Honduras - România are foarte mari şanse să termine pe locul 2 în grupă. Dar Noua Zeelandă poate fi marea surpriză, se cunosc foarte puţine informaţii despre această echipă. În platforma de monitorizare video există doar două partide amicale disputate de ei, iar din acele partide doar un jucător e în lotul de aici“, a adăugat selecţionerul României, potrivit frf.ro.





Lotul naţionalei olimpice, la Tokyo

*Portari: Marian Aioani (Farul), Mihai Popa (Astra), Ştefan Târnovanu (FCSB);

*Fundaşi: Andrei Raţiu (Villarreal), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Chindriş (FC Botoşani), Virgil Ghiţă (Farul), Alexandru Paşcanu (Ponferradina), Radu Boboc (Farul), Florin Ştefan (Liber de contract);

*Mijlocaşi: Andrei Ciobanu (Farul), Marius Marin (Pisa), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan), Alexandru Dobre (Dijon), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (Voluntari), Tudor Băluţă (Brighton), Eduard Florescu (FC Botoşani), Antonio Sefer (Rapid);

*Atacanţi: George Ganea (Farul), Andrei Sîntean (Hermannstadt).



Programul tricolorilor

*Joi, ora 14.00 (Kashima): România - Honduras

*Duminică, 25 iulie, ora 14.00 (Kashima): România - Coreea de Sud

*Miercuri, 28 iulie, ora 11.00 (Sapporo): România - Noua Zeelandă

Meciurile vor fi transmise de TVR 1, Eurosport şi de Radio România Actualităţi.



România, la Jocurile Olimpice, turneul de fotbal

Ediţie Rezultat

1924 Optimi

1952 Runda preliminară

1964 Locul 5



Grupele turneului de fotbal

*Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, Franţa

*Grupa B: Noua Zeelandă, Honduras, Coreea de Sud, ROMÂNIA

*Grupa C: Egipt, Spania, Argentina, Australia

*Grupa D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildeş, Arabia Saudită

Primele două clasate din fiecare serie vor ajunge în sferturi.