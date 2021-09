Ivan Patzaichin, poveste rară de dragoste. Soţia sa, Georgiana: „Eu tot pe Ivan l-aş alege!”

Într-un interviu acordat femeide10.ro. din urmă cu câţiva ani, Georgiana, soţia artistului, a mărturisit că dacă ar fi să aleagă din nou, tot pe marele campion l-ar alege. Au trăit o poveste frumoasă şi unică de iubire.

„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu nu contenesc să mă minunez şi să mă întreb ce-am făcut să merit binecuvântarea de a sărbători nunta de rubin, adică 40 de ani de căsătorie, alături de Ivan. (...)

Cererea în căsătorie s-a produs la fel de fulgerător, neaşteptat şi simplu. Am decis să petrecem revelionul împreună cu prietenii mei din Ploieşti, acasă la regretatul şi minunatul actor Zephi Alşeck, a cărui fiică este una dintre prietenele mele. Şi atunci ca şi-acum, i-a cucerit pe toţi cu timiditatea lui, cu aerul lui de adolescent fâstâcit, prins cu lecţia neînvăţată, ori de câte ori trebuie să vorbească despre sine.

Era revelionul 1976, anul Jocurilor Olimpice de la Montreal pentru care se pregătise temeinic timp de 4 ani. La miezul nopţii, când am ciocnit cupele cu şampanie, mi-a mărturisit că dorinţa lui cea mai mare este să ne căsătorim. „Ce-mi răspunzi?”- m-a întrebat el, gâtuit de emoţii. Crezând că este o glumă, i-am răspuns că nu am nimic împotrivă. „Bine, ţine minte ce ai răspuns!”

Ne-am căsătorit pe 14 februarie, pentru că pe Ivan îl aştepta un an extrem de greu, cu obiective clare şi ambiţioase care puteau fi atinse mai lesne în doi" a spus soţia sa, Georgiana.

Aceasta spune că ăşi aştepta soţul să se întoarcă acasă din cantonamente şi că acest lucru a reprezentat o binefacere, dar şi o povară.

„Binefacere- pentru că am putut să-mi văd liniştită de facultate, iar prin el am avut privilegiul de a cunoaşte oameni minunaţi din elita culturală a ţării, am avut acces la unele conjuncturi onorante şi flatante. Bref, am avut privilegiul, uneori nemeritat, al transferului de bună reputaţie şi simpatie de la el către mine. Pentru toate acestea am plătit, totuşi, un preţ… Nu este deloc uşor să fii tânără şi să-ţi asumi cu seninătate responsabilităţi de femeie şi de bărbat în casă, în acelaşi timp. Nu este plăcut să mergi neînsoţită la spectacole, la aniversările familiei sau prietenilor. Şi este de-a dreptul dramatic, tânără fiind, să fii singură de sărbători, mai ales când iubeşti şi eşti iubită.” a mărturisit aceasta.