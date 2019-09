Istvan Kovacs, reacţie de bun simţ după ce l-a repezit pe Florinel Coman: Ce a declarat despre incidentul de la Craiova

CS U Craiova – FCSB, scor 0-1, a fost un meci atât de slab, încât, după terminarea lui, s-a vorbit cel mai mult despre faza în care arbitrul Istvan Kovacs (35 de ani) s-a răstit la Florinel Coman.

Ce a spus Istvan Kovacs?

*Cuvintele pe care le-am folosit nu au fost cele adecvate şi cele care sunt recomandate de Comisia Centrală a Arbitrilor. Comportamentul meu nu a fost unul abuziv, dar recunosc că am greşit. Îmi cer scuze faţă de jucător pentru cuvintele rostite. Am greşit, sunt om, am cedat presiunii partidei.

*Este prima dată când mi se întâmplă acest lucru şi, cu siguranţă, va fi şi ultima oară. Sper ca arbitrii tineri să ia doar lucrurile pozitive din comportamentul meu, nu părţile negative!

