Ironii şi critici la adresa lui Dan Petrescu. Cine a făcut mişto de antrenorul CFR-ului

„Ultima oară când am jucat cu o echipă din Armenia la Cluj, ei au venit cu 10 ore înaintea meciului, obosiţi. Acum, cei de la Pyunik au venit cu charter. Stau la un hotel foarte bun din Cluj, au rezervat 41 de camere, toate single. Au condiţii foarte bune! Am înţeles că au şi o primă foarte mare”, a spus Dan, sugerând că Pyunik nu mai e ce-a fost odată.

Mihai Stoica a replicat ironic la Orange Sport: „Am informaţii de la Cluj! Pyunik a avut bufet suedez. Au mers, au investit enorm în deplasarea asta. Am informaţii de la Cluj!”.

„N-au vrut să joace fotbal”

La rândul său, Basarab Panduru, analistul Orange Sport, a dat şi-n echipă, şi-n antrenor: „Habar n-am cu ce să încep. După meciul tur, am crezut ca n-au probleme, dar faptul că tu nu joci nimic în meciul de acasă mie îmi spune multe. Întotdeauna când CFR câştigă cu 1-0 se spune că asta e scorul, ei uite că nu mai merge. E o ruşine de joc! În două meciuri tu nu vrei să joci fotbal cu o echipă slabă. Eu îţi spun ce am văzut. Până la urmă, dacă îi tot faci pe slabi ăştia buni iţi vor da în cap. Că tot zice că sunt buni, nu, nu sunt! Mie mi se pare că e o diferenţă mare de valoare. Eu am spus că era mai bine să bată acolo, să nu mai am treabă după. Nu mă aşteptam să egaleze în prelungiri după ce a mercat Petrila. Pe faza de apărare erau 5 pe fund, patru la mijloc şi un atacant, culmea, dacă cu ăştia jucăm aşa... Boateng ori e pus, ori face lucruri care îl depăşesc pe el”.