Ion Ţiriac va organiza un turneu WTA în România! Ce premii va oferi omul de afaceri şi în ce oraş va avea loc competiţia

"Vreau să cumpar anul asta un turneu de tenis. Dacă este un turneu indoor, se joaca la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sală, are de toate. WTA face o noua serie de turnee. Va fi cu premii de un milion de euro. Vor fi patru turnee noi, iar eu vreau să cumpar unul dintre ele, care sa fie la o data bună. Se va disputa pe zgura, daca va fi programata primavara, sau pe hard, daca va fi dupa Wimbledon", a dezvăluit Ţiriac la Antena 3.

Romania are un turneu WTA, care se desfăşoară în aprilie, la Bucureşti, în categoria International, la care se ofera premii de aproximativ 250.000 mii de dolari.

